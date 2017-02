A síntese dos Tropa Macaca

Os Tropa Macaca estão de regresso. Os primeiros sinais surgiram num destaque consagrado pela revista The Wire à edição do álbum Vida, em Dezembro passado, mas o primeiro grande momento começou este sábado no Auditório do Passos Manuel, no Porto. André Abel e Joana da Conceição apresentam Síntese Radiante, que se estende até dia 17, reunindo música e pintura, as duas artes que há anos alimentam a energia e os gestos do duo. No que respeita aos ritmos e aos loops, os espectadores vão poder ouvir uma composição com mais de 40 minutos, gravada ao vivo o ano passado no Festival Jardins Efémeros, em Viseu, e entretanto gravada por Tó Pinheiro da Silva (conhecido pelo seu trabalho com Camané). Acompanhar este trabalho, que, em breve, será editado em disco, estará a obra plástica de Joana da Conceição, na forma de um tríptico instalado no palco do auditório.

Síntese Radiante é mais do que uma apresentação simultânea de sons e imagens. Corresponde uma instalação multimédia, irredutível às partes que a compõem, integrando o espaço envolvente. O objectivo passa por desafiar o espectador a pensar sobre a duração e o tempo, sendo que a combinação de elementos nada tem de aleatório, pelo contrário. A sala, a iluminação, a música e as pinturas têm um lastro, uma radiação cujo alcance a dupla procurará analisar e combinar no interior de um universo onde cabem referências à música de dança, à improvisação, ao conceito de paisagem e ao desenho. Síntese Radiante decorre em duas sessões, às 22h15 e às 23h15, com repetições nos dias 16 e 17, e os espectadores podem circular sem restrições pela sala e o palco.

