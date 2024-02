Votação do programa do Governo dos Açores só depois das legislativas de 10 de Março

A votação do programa do futuro Governo da Região Autónoma dos Açores — que irá definir se o executivo minoritário com que Bolieiro quer governar é viável —​ só deverá realizar-se após as legislativas da República a 10 de Março por causa dos formalismos que têm de ser cumpridos, segundo explicou ao PÚBLICO fonte da assembleia legislativa regional. O risco de uma contaminação da situação política dos Açores — em que o futuro governo de coligação PSD/CDS/PPM precisará de ser viabilizado pelo PS ou com voto a favor do Chega para sobreviver — fica assim mais diluído.

