Um macaco-de-Gibraltar andou a fugir da polícia pelos telhados de Cádis — e há vídeos

Nos últimos dias, os moradores da cidade espanhola de La Línea de la Concepción, em Cádis, foram surpreendidos com um macaco-de-Gibraltar fugitivo a vaguear pelas ruas e telhados e a perturbar o sossego de todos.

Para chegar a Espanha, esta espécie que habita no território vizinho de Gibraltar teve de atravessar a fronteira. As autoridades não sabem se o fez sozinho ou se foi transportado ilegalmente.

Desde que chegou à cidade na segunda-feira, 5 de Fevereiro, a autarquia de La Línea tentou por várias vezes capturar o animal. No entanto, escreve o jornal El País, “a enorme agilidade e velocidade” do macaco levaram a melhor. Mas só até ao início da tarde desta terça-feira.

A última operação de captura contou com a participação de veterinários do jardim zoológico de Castellar e a ajuda de sedativos colocados nos telhados da cidade. Segundo o canal de televisão Telecinco, o macaco foi capturado quando estava numa árvore.

Mesmo assim, durante os dois dias em que esteve na cidade, conseguiu interromper as aulas em duas escolas secundárias durante outra tentativa falhada de captura.

Nas redes sociais, há vídeos do macaco a saltitar entre os telhados de casas e de duas escolas secundárias, a contornar varandas ou simplesmente a caminhar pelas ruas alheio à proximidade dos humanos.

Numa das publicações, está sentado na varanda de um prédio enquanto os vizinhos o filmam.

Al mono de Gibraltar le falta presentarse en una reunión de la comunidad de vecinos de este edificio de la Línea.

Segundo o mesmo diário espanhol, o macaco-de-Gibraltar, que é uma espécie protegida, vai ser devolvido à zona alta do Rochedo de Gibraltar, onde vive com cerca de outros 300 macacos da mesma espécie.

Os macacos-de-Gibraltar são a principal atracção turística desta região e estão habituados à proximidade com os humanos. Segundo o jornal, que cita estudos científicos, os primatas habitam esta ilha desde a chegada dos árabes, na Idade Média.

Depois de ser colonizada, esta região ultramarina no Sul de Espanha passou a ser governada pelos espanhóis que o cederam ao Reino Unido em 1713. A lenda diz que quando os macacos desaparecerem de Gibraltar o território deixa de ser britânico e passa novamente a ser espanhol.

Para alguns, adianta o jornal de Málaga Sur in English, a fuga do macaco para Cádis é um sinal para Gibraltar voltar a pertencer a Espanha.

Winston Churchill, que foi primeiro-ministro do Reino Unido no século XX, durante a Segunda Guerra Mundial, ordenou uma expedição secreta até Gibraltar para repovoar a ilha com mais macacos-de-Gibraltar. Nessa altura, adianta o mesmo jornal, existiam menos de dez animais no Rochedo.