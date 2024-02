Sem oposição e com a vitória no Karabakh como troféu, Aliyev vai continuar a ser o Presidente do Azerbaijão

Acusado de prender jornalistas, asfixiar a oposição e dar aval à “limpeza étnica” de arménios no enclave de Nagorno-Karabakh, Aliyev deve vencer facilmente as presidenciais de quarta-feira.

Questionado em Janeiro, numa entrevista, sobre a decisão de ter antecipado para esta quarta-feira uma eleição presidencial que só estava prevista para Outubro de 2025, Ilham Aliyev deu três argumentos. Primeiro: a vitória militar do Azerbaijão sobre os separatistas arménios no Nagorno-Karabakh, no final do ano passado, lançou o país numa “nova era”. Segundo: é a primeira oportunidade que o enclave tem de participar nas eleições desde que o Azerbaijão declarou independência da União Soviética, em 1991. Terceiro: ele próprio celebrou, recentemente, 20 anos consecutivos na presidência, e uma ida a votos, defendeu, é um bom “resumo deste período cronológico”.