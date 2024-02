Açores: representante da República deverá ouvir partidos a 19 e 20 de Fevereiro

Os Açores foram a votos este domingo, tendo a coligação PSD/CDS/PPM vencido as eleições com 42,08%. Pedro Catarino irá ouvir os partidos depois de os resultados oficiais serem publicados.

O representante da República para os Açores, Pedro Catarino, prevê ouvir os partidos políticos com representação na Assembleia Legislativa nos dias 19 e 20 de Fevereiro, depois de publicados os resultados oficiais das eleições regionais de domingo.

"Considerando os prazos legais e o calendário estabelecido para o apuramento geral dos resultados, estima-se que a audição dos partidos políticos deverá ocorrer, salvo algum imprevisto, nos dias 19 e 20 de Fevereiro", lê-se no comunicado de imprensa enviado esta segunda-feira pelo gabinete de Pedro Catarino.

A coligação PSD/CDS/PPM venceu as eleições regionais dos Açores, no domingo, com 42,08% dos votos, elegeu 26 deputados, mas ficou a três da maioria absoluta, segundo dados oficiais provisórios.

José Manuel Bolieiro, líder da coligação PSD/CDS-PP/PPM, que governa os Açores desde 2020, disse que irá governar com "uma maioria relativa" nos próximos quatro anos, evitando dizer se fará acordo com o Chega, que passou de dois para cinco deputados.

O PS é a segunda força no arquipélago, com 23 mandatos (35,91%), seguido pelo Chega, com cinco mandatos (9,19%).

O Bloco de Esquerda (2,54%), Iniciativa Liberal (2,15%) e partido Pessoas-Animais-Natureza (1,65%) elegeram um deputado regional cada, completando os 57 eleitos.