Moreira assinala a sua marca na cidade a dois anos de sair. Cumprirá mandato até ao fim?

Os dez anos de governação do autarca independente, que cumpre o terceiro e último mandato, vão ser assinalados pela Câmara do Porto.

A cumprir o terceiro e último mandato, o independente Rui Moreira vai assinalar ainda neste semestre os dez anos à frente da Câmara do Porto — que se cumpriram em Outubro —, passando em revista todas as obras que foram realizadas na cidade ao longo deste período. Mas muito se tem especulado sobre uma eventual saída antecipada do presidente da Câmara do Porto e este evento, que embora assinale uma década não deixa de ocorrer a meio de um mandato, adensam essas dúvidas.