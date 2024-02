8 estratégias acessíveis para melhorar a sua saúde mental

Está na hora de reconhecermos que a saúde mental e o bem-estar não são apenas conceitos, mas sim pilares fundamentais que sustentam uma vida plena e realizada. Imagine uma versão de si mesmo capaz de lidar com os desafios do dia-a-dia de forma mais resiliente, de construir relações mais significativas e de fazer escolhas que promovam um estilo de vida verdadeiramente saudável. Já imaginou?

A saúde mental vai muito além da ausência de doenças; ela permeia a nossa capacidade de aproveitar a vida ao máximo, influenciando os nossos pensamentos, sentimentos e comportamentos. Ao valorizarmos e investirmos na nossa saúde mental, estamos a investir na nossa capacidade de enfrentar o stress com alguma calma, cultivar relações mais profundas com os que nos rodeiam e fazer escolhas que promovam o nosso bem-estar global. Ao compreender a importância da saúde mental, abrimos portas para uma vida mais plena, onde o equilíbrio emocional se torna a base para a conquista de metas, sonhos e uma sensação duradoura de felicidade.

Abra os braços à gratidão e deixe que ela o guie em direção a uma vida mais plena! Reconhecer a bondade que permeia as nossas vidas e expressar gratidão não é apenas uma emoção positiva, mas também uma fonte poderosa de benefícios para a saúde mental. A prática da gratidão é um catalisador poderoso para promover a saúde mental e o bem-estar emocional.

Diversas investigações e estudos destacam os inúmeros benefícios que a expressão regular de gratidão pode trazer para a mente e para o corpo: melhoria significativa no humor e na positividade, diminuição dos níveis de cortisol, a hormona do stress, aumento da capacidade de resiliência diante de adversidades, e de acordo com alguns a expressão de gratidão pode também reduzir sintomas de depressão.

A prática da gratidão antes de dormir está também associada a um sono de melhor qualidade. Por isso, escreva cartas de agradecimento, mantenha um diário de gratidão e partilhe apreço com aqueles que estão à sua volta, fortalecendo relacionamentos e promovendo um bem-estar emocional duradouro.

Descubra o poder do sono. Priorizar o sono é fundamental para promover a saúde mental e o bem-estar. O sono desempenha um papel vital em diversos aspectos do funcionamento cognitivo e emocional, e os seus benefícios vão muito além de simplesmente descansar o corpo. A melhoria do humor é um dos benefícios evidentes de uma boa noite de sono, pois está diretamente relacionada com o equilíbrio dos neurotransmissores no cérebro, contribuindo para um humor mais estável e positivo. Já a privação de sono está associada à irritabilidade e a alterações de humor.

O sono adequado desempenha um papel crucial na regulação dos níveis de cortisol, o que reduz o stress. A qualidade do sono também influencia positivamente a concentração e o desempenho cognitivo, sendo essencial para a consolidação da memória e o processamento de informações. Uma boa noite de sono está diretamente relacionada a uma maior capacidade de concentração e tomada de decisões e fortalece o sistema imunitário, proporcionando uma maior capacidade de resistir a infecções e doenças. Dar prioridade ao sono, não é apenas uma necessidade física, mas uma estratégia essencial para promover uma saúde mental robusta e um estado geral de bem-estar.

Liberte-se do domínio tecnológico e recupere o controlo sobre sua saúde mental. Vivemos numa era digital onde a tecnologia desempenha um papel central nas nossas vidas. No entanto, a crescente dependência dos dispositivos electrónicos pode ter implicações significativas na nossa saúde mental.

Limitar o tempo que passamos em frente aos ecrãs torna-se então crucial de acordo com pesquisas que destacam os efeitos prejudiciais da exposição à luz azul emitida por esses dispositivos. Essa luz interfere na produção natural de melatonina, a hormona do sono, comprometendo a qualidade do descanso. Ao estabelecer uma rotina de desintoxicação digital antes de dormir, cria-se um ambiente propício para um sono mais reparador e rejuvenescedor.

Adotar pausas tecnológicas ao longo do dia é outra forma de desintoxicar: estudos indicam que períodos regulares de desconexão digital promovem a redução do stress, a melhoria da concentração e o aumento da produtividade. A constante exposição à informação digital pode sobrecarregar a nossa mente, levando a sentimentos de ansiedade e fadiga mental. Por isso, as pausas tecnológicas oferecem oportunidades para a recuperação mental, permitindo-nos recarregar e enfrentar os desafios diários com maior clareza.

Pratique mindfulness e meditação. Estas são ferramentas poderosas para reduzir o stress, melhorar a concentração e cultivar a paz interior. O mindfulness, na sua essência, envolve a capacidade de estar plenamente presente no momento presente, consciente dos pensamentos, sentimentos e sensações, sem julgamentos. Esse estado de atenção plena não só reduz o stress, mas também permite que enfrentemos os desafios de forma mais calma e equilibrada.

Diariamente, dedique alguns minutos à meditação, utilizando recursos online ou presenciais, para fortalecer a sua mente e nutrir o seu bem-estar emocional.

Curar feridas do passado. Em vez de ignorá-las, processe dores e traumas reconhecendo que contribuem para o seu crescimento pessoal. Procure a orientação de um psicoterapeuta para apoio nesse processo, uma vez que a psicoterapia oferece ferramentas importantes para enfrentar os desafios da vida.

Cultive uma amizade consigo mesmo e construa relações saudáveis. Fale consigo da mesma forma e com os mesmos cuidados com que fala com os seus amigos mais queridos. Veja a autocompaixão como um ato de amor-próprio em momentos desafiadores. Em vez de tentar ignorar a dor, seja gentil consigo mesmo. O amor-próprio é a chave para superar adversidades. Mas não se fique por aí, rodeie-se de pessoas que o apoiam, isso é vital para o seu bem-estar emocional, contribuindo para uma vida mais satisfatória.

Respire! Respire profundamente e conecte-se com a beleza ao seu redor através de caminhadas na natureza. A respiração profunda acalma a mente e o corpo, enquanto a conexão com a natureza restaura a sua energia vital. Uma maneira eficaz de acalmar a mente e o corpo é praticar a técnica 4-4-8, segundo a qual deve inspirar durante quatro segundos, manter a respiração por mais quatro e expirar ao longo de oito segundos.

Desafie-se com um banho frio e experimente os benefícios surpreendentes que a exposição à água fria oferece. Esta actividade liberta hormonas como a dopamina e a serotonina, elevando o seu humor e promovendo uma saúde mental mais resiliente.

Ao incorporar estas estratégias na sua vida, estará a construir uma base sólida para uma saúde mental robusta e uma vida mais plena. Abrace cada passo, cada respiração e descubra o potencial transformador que está ao seu alcance! Dê prioridade ao seu bem-estar mental, construindo uma base sólida para um futuro mais promissor e saudável.

A autora escreve segundo o Acordo Ortográfico de 1990