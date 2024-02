Quem quer ver a Lua da Neve (e talvez também o halo lunar)? Há caminhada pela Serra de Sintra

Acontece no dia 24 de Fevereiro a segunda lua cheia de 2024 tradicionalmente chamada de Lua da Neve por ser nesta altura do ano que ocorrem as nevascas mais pesadas no norte dos Estados Unidos, onde as tribos nativas também se referiam ao astro como Lua da Fome — pelas dificuldades em caçar sob tão adverso clima.

"Sempre por um caminho diferente", a Lynx Travel aproveita os "mistérios e simbolismos" desse sábado e marcou uma caminhada através do "misticismo, segredos e romantismo" da Serra de Sintra que parte do antigo lugar da Feira de Sintra (S. Pedro de Sintra) para voltar ao mesmo local mais ou menos três horas e cinco quilómetros depois. "Os caminhos secretos e ancestrais vão conduzir-nos pela noite dentro ao encontro das mais misteriosas histórias da nossa serra. À luz da Lua Cheia, os cheiros e os sons da floresta vão levar-nos até ao cimo da serra", informa a agência de viagens, com uma "poção mágica" preparada para os caminhantes e fotógrafos mais ou menos profissionais.

À vista de todos estará a Lua da Neve, conhecida por diferentes nomes nos diferentes continentes e culturas. Devido às baixas temperaturas que se verificam nesta altura do ano, poderá ser possível observar o halo lunar, círculos luminosos formados ao redor da Lua como resultado de reflexões e de refracções sofridas pela luz no contacto com cristais de gelo.

A concentração para a caminhada acontece pelas 18h, sendo necessária uma inscrição prévia. O preço por adulto é de dez euros.