A primeira Lua Cheia do ano ilumina a noite desta quinta-feira. É a “Lua do Lobo”

A primeira Lua Cheia de 2024 vai iluminar os céus na noite de quinta-feira –​ e os lobos podem estar a uivar. A lua, conhecida como “Lua do Lobo”​, atingirá o pico de iluminação durante o dia, mas a Lua estará abaixo do horizonte. Os observadores do céu terão de esperar até à noite para a ver –​ quando o Sol se põe e a Lua nasce [em Portugal será pelas 18h54].

Quando é que a “Lua de Lobo” aparece?

A Lua aparecerá cheia a partir de quarta-feira à noite e até sexta-feira. As Luas Cheias ocorrem quando a Terra está entre o Sol e a Lua. A Lua aparece cheia porque todo o lado voltado para a Terra é iluminado pelo Sol.

Na quinta-feira à noite, a Lua Cheia dará início à fase lunar mais longa do ano. A lua demorará oito dias, cinco horas e 24 minutos a fazer a transição da Lua Cheia para o terceiro quarto a 2 de Fevereiro, segundo o site timeanddate.com. Normalmente, a Lua leva cerca de 7,4 dias para fazer a transição de uma fase para outra.

A fase mais longa deve-se à órbita elíptica da Lua em torno da Terra, o que significa que a Lua está sempre a viajar a distâncias ligeiramente diferentes da Terra e a velocidades ligeiramente diferentes (viajando mais devagar quando está mais longe). A fase mais curta da Lua este ano ocorrerá em Agosto, quando a lua passará de cheia a terceiro quarto em 6 dias e 15 horas.

Porque é que se chama “Lua de Lobo”?

A lua cheia de Janeiro é comummente referida como a Lua do Lobo, provavelmente derivada da ideia de que os lobos tendem a uivar mais no Inverno. O uivo é quatro vezes mais comum em Fevereiro do que em Maio, de acordo com o Serviço Nacional de Parques norte-americano.

Os lobos não estão a uivar para a Lua, mas sim a comunicar com os seus companheiros. Normalmente, reproduzem-se de Janeiro a Março no Norte dos Estados Unidos, mas são mais silenciosos na Primavera para não atraírem predadores enquanto criam as suas crias.

Esta Lua também é conhecida como “Lua de Gelo”, “Lua depois de Jól” [celebração pré-cristã com origem no Norte da Europa] e “Lua Velha”. A próxima Lua Cheia será a 24 de Fevereiro, chamada Lua da Neve devido ao clima tipicamente frio e nevado do mês.

Que mais se pode ver no céu à volta da “Lua de Lobo”?

Na quinta-feira à noite, Júpiter e Saturno também podem aparecer no céu logo após o pôr do Sol. Saturno aparecerá baixo no Sudoeste de Nova Iorque, mas Júpiter aparecerá mais brilhante quase a sul, de acordo com o Space.com.

A Lua terá um momento especial ainda maior a 8 de Abril, quando bloquear o disco do Sol, criando um eclipse solar total [visível nos Estados Unidos, mas tal não será possível em Portugal]. Os eclipses solares totais ocorrem algures na Terra aproximadamente de 18 em 18 meses, mas os próximos eclipses solares totais nos Estados Unidos só ocorrerão em 2044 e 2045.

Em 2024, pode contar com 12 Luas Cheias, um fenómeno que acontece quando o Sol e a Terra estão quase totalmente alinhados. As próximas serão nos dias 24 de Fevereiro, 25 de Março, 23 de Abril, 23 de Maio, 21 de Junho, 21 de Julho, 19 de Agosto, 17 de Setembro, 17 de Outubro, 15 de Novembro e 15 de Dezembro.

Exclusivo PÚBLICO/The Washington Post