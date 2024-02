Estância de esqui na Suíça sem neve e deserta após um Janeiro ameno

A Suíça, um dos principais destinos de esqui, está a aquecer a uma taxa duas vezes superior à média global, em parte porque as suas montanhas retêm o calor, segundo um relatório do IPCC.

As outrora populares pistas de esqui de Dent-de-Vaulion, nas montanhas suíças do Jura, estão agora desertas, uma vez que o tempo invulgarmente ameno afastou os entusiastas dos desportos de inverno e forçou o encerramento de estâncias de esqui em todo o país.

Os postes abandonados do teleférico balançam ao vento. A neve cobre as extensões de relva amarelada. Os pilares dos teleféricos estão isolados em terrenos rochosos onde, em tempos, multidões alegres se animavam a fazer vapor a temperaturas gélidas.

A Suíça, um dos principais destinos de esqui, está a aquecer a uma taxa duas vezes superior à média global, em parte porque as suas montanhas retêm o calor, segundo um relatório do Painel Intergovernamental das Nações Unidas sobre as Alterações Climáticas (IPCC).

O mês de Janeiro foi excepcionalmente quente, com temperaturas com mais de 2 graus Celsius acima da média entre 1990 e 2020, disse o MeteoSwiss, o departamento federal de meteorologia e climatologia do país.

"Estamos a bater recordes com tanta frequência que já não parece extraordinário quando realmente o é", disse Christophe Salamin, meteorologista do MeteoSwiss. "Não ouvimos falar de nenhum recorde de frio na Suíça há anos".