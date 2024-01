Himalaias sem neve, “terra seca” nas estâncias de esqui da Índia

Um Inverno “invulgar” assusta estâncias, também pelos Himalaias, incluindo algumas das mais altas do mundo, a braços com os cancelamentos. “Vilões” apontados: El Niño e alterações climáticas.

A falta de neve provocou o esvaziamento das estâncias de esqui e o cancelamento de férias nos Himalaias indianos, com os cientistas a associarem o Inverno "invulgar" ao fenómeno meteorológico El Niño.

O período de seca em Caxemira levou os esquiadores a abandonar a popular estância de Gulmarg, uma das mais altas do mundo, e deixou os hotéis da pitoresca região à espera de novas quedas de neve que atraiam os turistas para as vistas panorâmicas dos picos brancos.

Os cientistas afirmaram que as condições deste Inverno no norte da Índia não se verificavam há cerca de uma década, marcado pela ausência de queda de neve nas montanhas e por um frio cortante agravado pelo nevoeiro espesso nas planícies.

"Cinquenta por cento da estação já passou", disse Farhat Naik, 35 anos, instrutor de snowboard em Gulmarg, lamentando a visão da terra seca, que normalmente estaria coberta por uma camada de neve até aos joelhos.

"Esperamos agora que caia neve na primeira semana de Fevereiro", disse, acrescentando que todos os seus clientes europeus e americanos cancelaram as suas viagens devido à falta de neve – um golpe para a economia da região, centrada no turismo e na agricultura.

Responsáveis do sector das viagens nos estados vizinhos de Himachal Pradesh e Uttarakhand também se queixaram de cancelamentos.

As reservas caíram 20% no Blue Poppy Resort, na estância de esqui de Auli, em Uttarakhand, disse o seu proprietário Kushaal Sangwan. "Os nossos cancelamentos aumentaram e as pessoas cancelam dias antes da reserva, se não houver neve."

A neve e a chuva de Inverno no norte da Índia, incluindo os Himalaias, são provocadas por um padrão meteorológico conhecido como perturbações ocidentais – tempestades extratropicais frequentes que têm origem no Mediterrâneo.

Normalmente, há muitas tempestades deste tipo durante o Inverno, mas, nesta estação, têm estado praticamente ausentes, afirmou R.K. Jenamani, um cientista sénior do Departamento Meteorológico da Índia (IMD). "Quando não há sistema meteorológico, como é que pode haver (neve)?", questiona.

O desaparecimento das perturbações ocidentais está ligado à alteração dos padrões de vento e ao aumento das temperaturas devido ao fenómeno meteorológico El Niño e às alterações climáticas, afirmou Gufran Beig, antigo cientista-chefe do Instituto Indiano de Meteorologia Tropical.

O tempo actual é muito invulgar para esta época, disse Beig. "Estamos em Janeiro e ainda está muito frio em Deli... há excesso de humidade no ar, mas também não há neve... Tem sido um dos períodos mais poluídos e prolongados do Inverno."