Estância de esqui da serra da Estrela abre temporada com duas pistas

Condições meteorológicas do primeiro fim-de-semana do ano permitiram produzir neve de cultura e abrir a temporada de esqui da única estância do país. Para já, com duas pistas.

A abertura da temporada estava prevista para Dezembro, mas como tem vindo a ser uma tendência dos últimos anos, os primeiros dias de esqui na serra da Estrela só agora arrancaram, com a abertura de duas pistas, esta segunda-feira, “graças à produção de neve de cultura”, nota Carlos Varandas, director-geral da estância de esqui da serra da Estrela, propriedade da Turistrela.

Estão abertas as pistas do Covão, com 229 metros de comprimento e um desnível de 21 metros; e do Cântaro, com 155 metros de comprimento e 22 metros de desnível; ambas classificadas como “muito fácil”.

A “esperança” é que a vaga de ar frio prevista para os próximos dias, que “durante a noite” já deverá chegar à Estrela, possibilite “continuar a fazer neve de cultura, não só para permitir manter estas duas pistas abertas como, eventualmente, partir em busca da abertura de mais pistas”, aponta Carlos Varandas.

Na passada sexta-feira, a neve voltou a pintar de branco a mais alta serra de Portugal Continental, mas “foi coisa pouca” e “já está em vias de desaparecer”, acrescenta, uma vez que “as temperaturas têm estado altas” e “a humidade muito significativa” – condições meteorológicas que não só favorecem o derretimento da neve natural como impedem a produção de neve de cultura.

Ainda assim, o fenómeno foi suficiente para provocar uma “romaria à serra da Estrela”. A época de Natal e de Ano Novo tinha trazido “milhares e milhares de pessoas” à região, mesmo sem neve, mas no fim-de-semana passado “o volume de pessoas no acesso à serra da Estrela aumentou significativamente com o dito nevão, sobretudo no domingo”.

“A serra da Estrela continua a ser um motivo de atracção enorme, nomeadamente quando há certeza de neve aqui no Maciço Central”, defende Carlos Varandas, destacando a presença de visitantes brasileiros e “muitos espanhóis” da região raiana.

Além do “site actualizado em permanência”, a Estância de Ski da Serra da Estrela lançou “uma nova central de vendas”, através de uma aplicação móvel, que permite adquirir os forfaits, alugar material ou reservar aulas de esqui online e directamente com a empresa, “sem qualquer custo adicional”.

Na ausência de neve, e caso as condições meteorológicas o permitam, “como foi o caso do Natal e Ano Novo”, a telecadeira entra em funcionamento, mesmo sem pistas abertas, para passeios de meia hora sobre as paisagens da Estrela. “Para além disso, temos também os trenós, que permitem deslizar aqui por algumas pistas, por algumas zonas, porque não necessitam de ter uma quota de neve tão elevada.”

O forfait diário custa 25€ por adulto e 15€ para crianças até aos 12 anos, existindo ainda tarifas para famílias ou para o acesso a dois ou três dias consecutivos. Já o aluguer de material varia entre 5€ (trenó, 30 min.) e 25€ (equipamento completo de esqui ou snowboard). Os preços das aulas começam nos 45€ por hora.

A estância integra dez pistas balizadas (cinco delas contam com canhões para a produção de neve de cultura) e nove pistas naturais, além de três linhas no snowpark e quatro meios mecânicos.