Inquérito de Estimação: Associação Portuguesa de Resgate de Animais Exóticos (APRAE)

No nosso Inquérito de Estimação, damos palco a associações e grupos de ajuda a animais que o mundo deve conhecer. Segundo as fundadoras, a APRAE é a única associação de espécies exóticas do país.

Marta Mendes e Sónia Rodrigues já fizeram parte de outros projectos de bem-estar animal, mas em Dezembro de 2023 decidiram que estava na altura de fundarem uma associação dedicada exclusivamente a acolher espécies exóticas vítimas de criação descontrolada.

A Associação Portuguesa de Resgate de Animais Exóticos (APRAE) é, segundo Marta, “a primeira e única associação de animais exóticos domésticos em Portugal”, e actua nas cidades de Lisboa, Porto e Coimbra.

“Sentimos que ainda existe muita falta de conhecimento sobre espécies exóticas, além de existirem muitos casos de abandonos e vendas ilegais nas redes sociais e parece que as autoridades competentes não dão importância ao assunto”, adianta na resposta ao inquérito de estimação.

Os resgates são feitos por voluntários que entregam os animais a famílias de acolhimento temporário. Estes tutores levam-nos ao veterinário para serem vacinados e esterilizados e só depois disto são colocados para adopção através das redes sociais da associação.

Neste momento, a APRAE já resgatou 30 espécies exóticas, na grande maioria coelhos, chinchilas, hamsters e porquinhos-da-índia que, explica a presidente, viviam em gaiolas pequenas, nunca foram ao veterinário e eram vistos pelos anteriores donos como “espécies de pouca manutenção”.

Uma medida prioritária pelos direitos dos animais

Para nós seria a integração dos animais exóticos domésticos na legislação. Estas espécies são cada vez mais comuns nas casas das famílias, mas ainda são considerados animais de segunda categoria.

Estamos a falar de seres vivos que são marginalizados quando estão para venda, em parte porque não existem directivas que lhes proporcionem bem-estar.

Um caso marcante

Todos nos marcam, mas os mais “especiais” são aqueles que ninguém quer e acabam por ficar connosco em regime de santuário. Normalmente, são animais que precisam de cuidados de saúde específicos ou têm pouco tempo de vida.

Neste momento, temos o Walter, um coelho de oito anos que foi abandonado cego, surdo e com problemas respiratórios. Recordamos ainda as chinchilas Clavícula e o Joey, dois exemplos de criações irresponsáveis que nasceram com problemas genéticos.

Um conselho para quem quer adoptar um animal

Antes de adoptar seja que animal for aconselhamos os futuros tutores a pesquisarem sobre a espécie que querem ter e falem com associações. A APRAE está sempre disponível para tirar dúvidas e ajudar as pessoas a tomarem uma decisão informada.

Os animais são uma parte da nossa vida mas nós somos a vida toda deles, e temos que ter isso em mente ao adoptar seja um hamster ou um coelho.

APRAE Contactos | aprae2023@gmail.com Site Instagram Facebook

Um projecto que tem de ser conhecido

Neste momento colaboramos com várias associações, centros de resgate e projectos que não podemos deixar de agradecer. No entanto, deixamos aqui um agradecimento especial ao projecto Bichos Exóticos que se dedica ao resgate de pequenos roedores.

Uma pessoa anónima que vale a pena conhecer

Não conseguimos escolher apenas uma pessoa. Nos últimos meses temos lutado para sermos oficialmente uma associação que dá voz a estes animais e não podemos deixar de mencionar, sem revelar nomes porque que seriam muitos, todos aqueles que nos apoiam.