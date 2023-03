Cuidado com o Pet. Quantas vezes devemos levar os répteis ao veterinário?

Cuidado com o Pet é o podcast do P3 sobre animais de estimação. Neste episódio, conversamos com um veterinário para sabermos quantas vezes é que répteis e roedores devem ir ao médico.

Cobras, lagartos, iguanas, camaleões, dragões barbudos, todos precisam de ir ao veterinário tal como os cães e os gatos. Mas para os donos destes animais, detectar doenças pode ser mais difícil e a ajuda de um profissional pode ser essencial.

Para este episódio do podcast Cuidado com o Pet, conversamos com o médico veterinário Joel Ferraz, do Centro Veterinário de Exóticos do Porto (CVEP), para sabermos quantas vezes por ano é que répteis e roedores devem ir ao veterinário e em que consiste cada uma das consultas.

Joel Ferraz começa por explicar que o ideal é que os animais exóticos sejam vistos duas vezes por ano para fazerem exames físicos e perceber se está tudo bem. Quanto às consultas, a logística não é muito diferente da dos cães e gatos. “Fazemos a mesma rotina para todas as espécies, para detectar algum problema que se possa estar a desenvolver e que o dono ainda não se apercebeu”, destaca o veterinário.

No que toca a espécies exóticas, a maioria dos problemas está relacionada com a forma por vezes incorrecta como são cuidados. E não falamos apenas de répteis, mas também de roedores: os coelhos, por exemplo, também precisam de cuidados. “É muito importante que comam feno, mas grande parte das pessoas dá-lhes ração, que é o que eles gostam mais.”

Segundo o especialista, comerem mais ração ou legumes faz com que os dentes não tenham o desgaste adequado, dando origem a outros problemas.

“Os molares e pré-molares são muito atrás. Os tutores não conseguem ver e não fazem ideia que estão grandes demais e que estão a fazer ferimentos na língua. Nós conseguimos antecipar isso antes de o coelho ter sinais de dor, e, por exemplo, antes de deixar de comer”, completa.

Em relação à quantidade de feno que estes roedores devem comer, Joel Ferraz salienta que não há uma medida exacta, mas aconselha os tutores a terem sempre uma grande porção disponível no comedouro. Por outro lado, só devem ter acesso aos legumes 15 a 30 minutos por dia.

No final da conversa, ficam ainda alguns alertas para que os donos consigam perceber se os animais podem estar a ficar doentes. "Deixar de comer ou apatia são os sintomas mais comuns", conclui.

