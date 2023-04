Cuidado com o Pet. Como é a personalidade dos coelhos?

Cuidado com o Pet é o podcast do P3 sobre animais de estimação. Conversamos com uma veterinária para sabermos mais sobre estes animais e como os treinar.

Os coelhos são considerados animais exóticos, mas, na verdade, não têm comportamentos muito diferentes dos cães e gatos. Gostam de interagir com os donos e até se deitam junto deles quando se sentem seguros. No entanto, é uma espécie que requer cuidados específicos.

Neste episódio do podcast Cuidado com o Pet, estivemos à conversa com Luísa Guardão, médica veterinária no Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar da Universidade do Porto (ICBAS) e colaboradora do Centro de Recolha Oficial Animal de Gondomar (CROAG), para sabermos como é a personalidade dos coelhos e que estratégias podemos utilizar para os treinarmos.

Além de serem animais inteligentes e de conseguirem reconhecer os donos, estes roedores respondem à chamada dos tutores. Ainda assim, defende a veterinária, é mais seguro deixar o coelho na coelheira quando não está mais ninguém em casa. A alimentação também deve ser variada e, tal como nos cães, pode ser utilizada para os treinar.

