O Japão sai vencedor de Roterdão 2024

Rei, a primeira longa-metragem do japonês Tanaka Toshihiko, é o vencedor da competição principal da edição 2024 do festival de cinema de Roterdão, que termina domingo naquela cidade neerlandesa. O palmarés foi anunciado, como habitual, ao fim da tarde de sexta-feira.



Rei, sobre o encontro entre uma mulher solitária e um fotógrafo surdo, foi escrito, montado e dirigido pelo estreante Toshihiko, que trabalhou com um elenco maioritariamente não profissional. O júri da Tiger Competition, composto pelos cineastas Ena Sendijarevic, Billy Woodberry e Herman Yau, e pelos programadores Nadia Turincev e Marco Müller, entregou ainda dois prémios especiais ao filme indiano Kiss Wagon, de Midhun Murali (igualmente vencedor do prémio FIPRESCI da crítica internacional), e a Flathead, do australiano Jaydon Martin.



A Big Screen, dedicada a filmes com potencial comercial alargado e que garante a estreia e distribuição do vencedor nos Países Baixos, incluía este ano um título português, O Pior Homem de Londres, de Rodrigo Areias, que se estreia nas salas nacionais no dia 8. O júri composto por espectadores do festival escolheu premiar The Old Bachelor, segunda longa-metragem do iraniano Oktay Baraheni, drama familiar sobre uma complexa relação familiar entre um pai abusivo e os filhos de meia-idade num Irão em crise. De salientar que já o ano passado um filme iraniano, Endless Borders, de Abbas Amini, vencera a Big Screen.



Outros títulos de produção portuguesa este ano exibidos em Roterdão — todos fora de concurso — incluíam as longas Estamos no Ar, primeira longa de Diogo Costa Amarante, e Diálogos depois do Fim, de Tiago Guedes, e as curtas O Filme Feliz :), de Duarte Coimbra, On Plains of Larger River & Woodlands, de Miguel de Jesus, e À Tona d’Água, de Alexander David; bem como a versão restaurada de Aparelho Voador a Baixa Altitude, de Solveig Nordlund; os documentários Ospina Cali Colombia, de Jorge de Carvalho, e Mário, de Billy Woodberry; e as co-produções Nome, de Sana Na N’Hada, Praia Formosa, de Júlia de Simone, e Greice, de Leonardo Mouramateus.