Londres: suspeito de atacar mãe e duas filhas pequenas com ácido continua em fuga

Onze pessoas tiveram de ser hospitalizadas, mas só a mulher e a menina de três anos sofereram ferimentos “substanciais”. Alegado atacante, um afegão com asilo desde 2018, conheceria as vítimas.

Uma mulher e as suas duas filhas estão hospitalizadas em Londres depois de terem sido atingidas por uma “substância alcalina” na noite de quinta-feira. O suspeito atacante, que ficou ferido e continua em fuga, é descrito pela polícia como “perigoso”.

De acordo com as últimas informações das autoridades, a mulher de 31 anos e as filhas, de três e de oito, estão estáveis. Os ferimentos da mãe e a filha mais nova não são “uma ameaça à vida”, mas implicam “uma mudança de vida”.

Para além da família, que seria o alvo, oito pessoas tiveram também de receber cuidados médicos – cinco agentes e três pessoas que tentaram ajudar a família e que sofreram “queimaduras menores” –, mas já todas tiveram alta.

O suspeito é Abdul Shokoor Ezedi, de 35 anos, e vive em Newcastle. Segundo as informações do Governo, é afegão e chegou ao Reino Unido em 2016. Recebeu asilo em 2018, à terceira tentativa, já depois de ter sido condenado por um crime de “ofensa sexual”. Ezedi declarou-se culpado e foi condenado a nove semanas de prisão e admitiu ainda um crime de “exposição sexual”, sendo condenado a 36 semanas de prisão, com ambas as penas suspensas por dois anos.

“Comecei a ouvir gritos. Olhei pela janela e vi que uma mulher tinha sido atingida por um carro. A filha dela bateu na janela do carro e disse ao homem que estava ao volante para sair. Nessa altura, ele atirou ácido [à criança]”, descreveu uma testemunha ouvida pelo jornal The Guardian. “Depois, ele pegou numa menina que teria três anos e estava no banco de trás e bateu com ela duas vezes contra o chão.”

O homem pôs-se depois em fuga, com vários vizinhos e pessoas que passavam na rua a persegui-lo. “Depois disso, ouvi uma mulher a gritar: ‘Os meus olhos, os meus olhos, onde é que estão as minhas filhas?’ Ela estava a correr de um lado para o outro com os olhos tapados”, descreveu a testemunha. “A menina mais pequena continuava a gritar: ‘Onde está a minha mamã?’”

As autoridades ainda não divulgaram a composição do líquido usado no ataque, mas falam numa “substância alcalina”.

Vários ramos da polícia estão envolvidos na perseguição e as autoridades dizem que Ezedi poderá estar a tentar regressar a Newcastle. O ataque aconteceu em Clapham, no sul de Londres, e, segundo as autoridades, o suspeito tentou fugir de carro, mas chocou contra uma viatura que estava estacionada e acabou por deixar a zona a correr.

A polícia divulgou duas fotos Ezedi, incluindo uma onde é visível uma queimadura do lado direito da cara. Falando em “ferimentos significativos”, as autoridades pediram a eventuais testemunhas para contactarem com a polícia e a quem se cruzar com Ezedi para “não o interpelar”.