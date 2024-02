Santander Portugal aumenta lucros em quase 60% para 895 milhões

O crescimento da margem financeira, num ano de subida das taxas de juro motivada pelas decisões de política monetária do BCE, impulsionou os lucros de 2023 do Santander.

O Santander Portugal reportou resultados líquidos de 894,6 milhões de euros em 2023, valor que representa um aumento superior a 57% face aos lucros de 568,5 milhões de euros que tinham sido alcançados no ano anterior. A justificar este crescimento está, como aconteceu com a generalidade dos bancos durante o ano passado, o cenário de subida das taxas de juro, que tem tornado o crédito mais rentável para a banca.

Os resultados do Santander foram anunciados nesta sexta-feira, em conferência de imprensa. "Temos um bom resultado, de 894,6 milhões de euros, o que representa, como é a tendência de todo o sector na Europa, um crescimento assinalável relativamente ao ano passado", disse o presidente executivo do banco, Pedro Castro Almeida, que justificou este crescimento não só com "a subida das taxas de juro", mas, também, com o "trabalho de transformação comercial e digital", num ano em que o banco ganhou 70 mil clientes.