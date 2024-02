Jonas Brothers confirmados no Rock in Rio Lisboa: será a estreia em Portugal

Trio norte-americano de pop rock actua a 22 de Junho no Parque Tejo-Lisboa, que este ano vai ser o palco do festival, substituindo o Parque da Bela Vista.

Os Jonas Brothers foram confirmados esta quinta-feira pelo Rock in Rio Lisboa, onde o trio norte-americano, activo há quase duas décadas, vai assinar a sua estreia em Portugal. Os irmãos Kevin, Joe e Nick Jonas actuam no terceiro dia do festival, 22 de Junho, que também contará com Carolina Deslandes, a presença obrigatória no Rock in Rio que é Ivete Sangalo e o grupo inglês James, de canções como Laid ou Sit down.

Um fenómeno de popularidade entre os mais jovens nos anos 2000, fruto da sua boa relação com o Disney Channel, com o qual colaboraram assinando o tema oficial de uma das suas séries de animação (American Dragon: Jake Long) ou mesmo aparecendo à frente das câmaras em diversas produções (Camp Rock, Camp Rock 2, Hannah Montana…), os Jonas Brothers têm na sua discografia seis álbuns. Foram, na sua maioria, editados nessa altura de grande popularidade (2006, 2007, 2008, 2009). Os mais recentes, Happiness Begins e o simplesmente intitulado The Album, datam de 2019 e 2023, respectivamente.

Este ano, o Rock in Rio Lisboa acontece a 15, 16, 22 e 23 de Junho. O festival decorrerá no Parque Tejo-Lisboa e não naquele que até aqui era o sítio habitual, o Parque da Bela Vista.

A primeira confirmação foi Ed Sheeran, estrela pop de cabelos ruivos, guitarra acústica sentimental e canções omnipresentes na rádio (actua a 16 de Junho, dia também de Calum Scott, Fernando Daniel ou Jake Bugg, por exemplo).

O destaque no dia anterior, o inaugural, vai para os alemães Scorpions, presença regular em Portugal. Os veteranos do hard rock, que estão no alinhamento desse dia juntamente com os Evanescence de Bring me to life, os Extreme de More than words e a “prata da casa” Xutos & Pontapés, outra banda que comparece religiosamente no Rock in Rio Lisboa, visitaram os palcos nacionais pela última vez a 16 de Julho de 2023, no Altice Forum Braga.

O último dia do Rock in Rio, que este ano celebra 20 anos da sua presença em Portugal (o festival começou no Brasil antes de se transformar numa marca presente em vários territórios), tem duas novas estrelas da música popular, Doja Cat e Camila Cabello.