O que leva os agricultores a ameaçar parar o país?

Perante a dimensão dos protestos dos agricultores desta quinta-feira, um pouco por todo o país, a ministra da Agricultura acabou por reunir por videoconferência com alguns dos organizadores e pôs por escrito as datas para os pagamentos dos apoios ao sector, mas nem todos querem desmobilizar e há promessa de mais protestos nesta sexta-feira. O que se passa com o sector agrícola é o ponto de partida para a conversa com as jornalistas Aline Flor e Teresa Serafim.

Siga o podcast P24 e receba cada episódio logo de manhã no Spotify, na Apple Podcasts, ou noutras aplicações para podcasts.​

Conheça os podcasts do PÚBLICO em publico.pt/podcasts. Tem uma ideia ou sugestão? Envie um email para podcasts@publico.pt.