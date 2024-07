Demasiado calor para trabalhar ao ar livre. Que direitos têm os trabalhadores?

Os dias 21 e 22 de Julho deste ano foram os dias mais quentes de que há registo em todo o mundo. E os recordes prometem continuar a cair esta semana.

Para fazer face à subida das temperaturas, há países a aprovar medidas de protecção aos trabalhadores. A Grécia decidiu impedir trabalhos pesados ao ar livre entre as 12h e as 17h. No ano passado, Espanha também já tinha adoptado medidas semelhantes, como proibição de alguns trabalhos ao ar livre durante condições de calor extremo.

E em Portugal? Existem protecções, ou estas podem vir a ser aprovadas, tendo em conta o aumento da temperatura média?

