Em família, entre mestres da pintura, festas ao dragão e Bambolinices

EXPOSIÇÕES

Impressive Monet & Brilliant Klimt

Até Dezembro

Patente desde Agosto de 2020 na Immersivus Gallery da Alfândega do Porto, a exposição é dedicada ao universo de dois mestres da pintura, Claude Monet e Gustav Klimt.

Telas como a Mulher com Sombrinha (1875) do primeiro ou O Beijo (1907-1908) do segundo, ganham vida com hologramas e projecções em 360º, numa visita sensorial que põe a arte de mãos dadas com a tecnologia. O projecto tem a assinatura do ateliê OCubo e resulta de uma parceria técnica com a Fujifilm.

Para ver de terça a domingo, às 13h e às 17h. A entrada custa 11,50€ (9,50€ para crianças dos quatro aos 11 anos, estudantes e seniores; grátis para crianças até aos três anos).

Lisboa Frágil

2 de Fevereiro a 31 de Março

Instalada no Pavilhão Preto do Palácio Pimenta, a nova exposição temporária do Museu de Lisboa faz um retrato da capital entre o final da década de 1970 e o início dos anos 2000.

Captada pela lente do fotógrafo Luís Pavão (n.1954), esta “Lisboa efémera” e em mutação mostra-se por meio de 120 imagens que retratam costumes e momentos da vida quotidiana lisboeta.

Organizada em nove núcleos – O estúdio do fotógrafo, Lisboa à noite, Tabernas, Exteriores de Lisboa, O Jogo da Laranjinha, Jogos tradicionais, As casas de fado, Bailes e matinés, e A véspera do 3.º milénio –, dá destaque ao “diálogo íntimo entre vivências” e à “narrativa fundamentalmente humana, próxima e familiar”, descreve a nota de imprensa. Vem complementada com um programa paralelo, que se desenha entre actividades para famílias, visitas guiadas pelo autor e o lançamento do livro homónimo, onde constam 302 fotografias a preto e branco.

Para ver de terça a domingo, das 10h às 18h, com entradas a 3€.

FESTAS

Ano Novo Chinês

27 de Janeiro a 11 de Fevereiro

Em Lisboa, o Museu do Oriente entra na festa de celebração do Ano Novo Chinês. Sob o signo do dragão, símbolo de “nobreza, honra e prosperidade”, alinham-se várias iniciativas para toda a família, que prometem dar a conhecer e honrar as tradições e a cultura chinesa.

Entre elas estão as oficinas sensoriais Ano Novo e Feijões ao Ar?, a sessão sobre criaturas mitológicas Oni Fora! Felicidade Dentro, O Zodíaco em Máscaras, A Dança do Dragão, escrita criativa, a arte milenar do recorte de papel e a visita Os 7 Deuses da Felicidade. Servindo idades distintas, a participação no programa está sujeita a inscrição e tem um custo associado que varia entre 4,50€ e 15€.

Foto Ano do Dragão DR/FUNDAÇÃO ORIENTE

TEATRO

Bambolinices - Bienal Internacional de Teatro e Artes Performativas para Toda a Família

2 a 11 de Fevereiro

Promovida pelo GATEM - Grupo de Animação e Teatro Espelho Mágico em parceria com o município de Setúbal, a quarta edição do festival desfia artes de palco, oficinas para pais e filhos, uma tertúlia e uma exposição dedicada ao actor (e dramaturgo, cenógrafo, designer…) Asdrúbal Teles Pereira (1930-2005).

Distribui mais de duas dezenas de actividades por dois palcos – o Fórum Municipal Luísa Todi e o Centro Artístico Fernando Guerreiro –, levando a cena criações como A Magia do Fundo do Mar da Lanterna Mágica, A Bela e o Monstro do Teatro Esfera, Da Floresta Vamos Cuidar da Animateatro, Monstro das Emoções da ProtagonizaMagia ou Pinóquio, O Principezinho (de Bolso) e A Dama e o Vagabundo da companhia anfitriã. Grátis a 5€.

Foto Da Floresta Vamos Cuidar, pela Animateatro DR

Bora Lá Laborar!

7 de Fevereiro

Igor Gandra e o seu Teatro de Ferro convocam a petizada a reflectir sobre o trabalho e o lugar que este ocupa na sociedade. “Afinal, para que é que trabalhamos?” e “porque que é que, para a maioria das pessoas, a vida se organiza à volta do trabalho?” são duas das boas perguntas na agenda.

Quarta, às 10h30 (escolas) e 21h30, no Teatro das Figuras, em Faro. Bilhetes a 5€.

PERFORMANCE

Uma Partícula Mais Pequena do Que Um Grão de Pó

1 a 10 de Fevereiro

Depois de Sons Mentirosos Misteriosos, onde o poder do som recriava paisagens sem tempo definido, os coreógrafos Sofia Dias e Vítor Roriz apresentam mais uma criação para a infância.

Desta vez, é protagonista “a inventividade do gesto” numa paisagem incompleta, delineada por três corpos, uma plateia e um mundo em constante transformação. Uma espécie de desenho deixado a meio que, aos poucos, vai tomando forma.

No Lu.Ca - Teatro Luís de Camões de Lisboa, com sessões para famílias ao sábado e domingo, às 11h30 e 16h30 (dia 10, só às 11h30; bilhetes entre 3€ e 7€); e para escolas de terça a sexta, às 10h30 (1€ a 3€).

DANÇA

O Que É Um Problema?

4 de Fevereiro

Beatriz Valentim dança sobre as dinâmicas de um problema. Apontado ao público juvenil (maiores de seis anos), o espectáculo explora os caminhos desafiantes e complexos que percorremos para resolver o assunto, das tentativas aos contornos e às alternativas, tendo como ferramenta a “arquitectura do nosso corpo”.

No Centro Cultural Vila Flor, em Guimarães, domingo, às 16h (2€), integrado no 13.º GUIdance - Festival Internacional de Dança Contemporânea.

MÚSICA

Raízes da Liberdade

4 de Fevereiro

Especialista em concertos para bebés, a Musicalmente apresenta-se no Teatro Miguel Franco, em Leiria, com as pautas ligadas à terra.

Cabe ao convidado Gil Gonçalves dar a tuba ao manifesto e plantar a semente dos sons, “que os bebés levarão para os seus alfobres e depois plantarão nos jardins e hortas das suas vidas”, descrevem na folha de sala.

Domingo, às 10h e 11h30, com bilhetes a 7€.

OFICINAS

Um Teatro Que Cabe na Mala

3 de Fevereiro

O Teatro Municipal Joaquim Benite, em Almada, torna a abrir a porta a oficinas para a infância com o propósito de criar um espaço de liberdade, onde “todos poderão dar voz à imaginação e explorar o seu potencial criativo”, descrevem em comunicado.

De holofote apontado à criação teatral, Carolina Celas desafia os mais novos a criar um cenário tridimensional que caiba debaixo do braço e um conjunto de personagens para o habitar.

Sábado, às 15h (dos cinco aos oito anos) e às 16h (dos nove aos 12 anos), com um custo de 5€.

Foto Um Teatro Que Cabe na Mala DR

Canto Medo Espanto

4 de Fevereiro

Na Casa da Música do Porto, Ana Bento e Bruno Pinto convidam crianças dos três meses aos seis anos (e famílias) a juntar todos os medos numa canção porque, lá diz o ditado, quem canta seus males espanta.

O encontro está marcado para domingo, às 10h e às 11h30, com bilhetes a 12€ (criança + adulto).