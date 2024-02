Mostra de desenhos de mestres portugueses em Nova Iorque dá início a parceria cultural

A exposição é inaugurada esta quinta-feira no museu da Hispanic Society Museum and Library e inclui obras dos pintores Domingos Sequeira, Cirilo Volkmar Machado ou Amaro do Vale, entre outros.

Uma mostra de desenhos portugueses em Nova Iorque dá início esta quinta-feira a uma parceria entre a Hispanic Society Museum and Library (HSML) e a Fundação Gaudium Magnum, visando estimular o intercâmbio cultural entre Portugal e outros países.

A exposição incluirá obras de pintores como Fernão Gomes (1548-1612), autor de um célebre retrato de Luís de Camões, do maneirista Amaro do Vale ou de Cirilo Volkmar Machado (1748-1823) e Domingos Sequeira (1768-1837), além de desenhos de viagens de Isidore Taylor (1789-1879), também conhecido como barão Taylor, do artista americano de origem sefardita Ernest Clifford Peixotto (1869-1940) ou de Orville Houghton Peets (1884-1968).

Trata-se de uma parceria entre a HSML, uma instituição dedicada à preservação, estudo, compreensão, exposição e apreciação da arte e culturas de países e comunidades de língua portuguesa e espanhola, e a Fundação Gaudium Magnum, sem fins lucrativos, sediada em Lisboa e fundada por Maria e João Cortez de Lobão em 2018.

"É com grande entusiasmo que iniciamos esta nova parceria com a Fundação Gaudium Magnum, dando destaque às obras portuguesas da nossa colecção e encontrando novas formas de interagir com a comunidade portuguesa na cidade de Nova Iorque e nos Estados Unidos em geral", disse, em comunicado, Guillaume Kientz, director e CEO da HSML.

"Esta parceria surge num momento particularmente importante, considerando que em 2024 se assinala o 500.º aniversário de Luís Vaz de Camões, o maior poeta de Portugal, que pretendemos celebrar com os nossos novos parceiros", acrescentou.

Para assinalar a parceria, a Fundação Gaudium Magnum doou uma obra do pintor português Amaro do Vale, que passará a estar exposta no museu nova-iorquino da Hispanic Society Museum and Library. A obra, uma Lamentação de Cristo, será exibida de forma permanente na HSML durante a Master Drawings Week New York, uma feira de arte que destaca e homenageia "obras notáveis em papel" nos Estados Unidos.

"Acreditamos que, através desta parceria, seremos capazes de dar novos passos na promoção do rico património cultural de Portugal nos Estados Unidos, permitindo a redescoberta de muitos capítulos esquecidos da nossa história partilhada. Amaro do Vale é o exemplo perfeito do tipo de intercâmbios interculturais que pretendemos destacar", advogou Maria Cortez de Lobão, co-fundadora da Fundação Gaudium Magnum, citada em comunicado.

Ainda sobre Amaro do Vale, disse: "Muito activo e documentado em Lisboa, a maior parte do seu trabalho foi perdida durante o famoso terramoto que destruiu a cidade em 1755. Hoje, o seu trabalho é conhecido principalmente devido à sua contribuição no Escorial, juntamente com os pintores italianos Federico Zuccari e Pellegrino Tibaldi".

Além desta mostra, as duas instituições terão uma série de exposições e eventos planeados para ocorrer ao longo de 2024 e nos próximos anos.

Fundada em 1904 por Archer Milton Huntington, a HSML funciona como museu e biblioteca públicos de acesso gratuito, dedicada exclusivamente à preservação, estudo, compreensão, exposição e apreciação da arte e culturas de países e comunidades de língua portuguesa e espanhola.

No museu estão reunidas obras-primas de El Greco, Velázquez, Zurbarán, Rodríguez Juárez, Goya, Campeche, Arrieta, Sorolla, Orozco e Tàpies, esculturas de Pedro de Mena, Luisa Roldán e Caspicara, assim como obras de todas as áreas das artes decorativas.

Já a Fundação Gaudium Magnum concentra-se no apoio à cultura, educação e investigação, actuando como embaixadora do património cultural nacional de Portugal e promovendo o diálogo entre instituições locais e estrangeiras.