Governo vai tentar comprar obra de Domingos Sequeira que deixou sair do país

Uma das obras-primas do pintor Domingos Sequeira (1768-1837), Descida da Cruz, que integra o conjunto de quatro obras que o artista português executou em Roma no final da vida, saiu do país e está à venda na galeria Colnaghi de Madrid, com um valor atribuído de 1,2 milhões de euros, depois de a Direcção-Geral do Património Cultural (DGPC), entretanto extinta, ter autorizado a sua exportação e considerado inoportuna a respectiva classificação, contra todos os pareceres que ela própria pediu, incluindo o de Joaquim Caetano, especialista na pintura portuguesa do período em causa e director do Museu Nacional de Arte Antiga (MNAA).

