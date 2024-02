O ano de 2024 da Netflix, segundo o que a Netflix quer contar

Apresentação elencou dezenas de séries e filmes no país em que Squid Game é El Juego del Calamar, com forte aposta na produção espanhola.

Sem menção à segunda temporada de Rabo de Peixe, a série portuguesa de maior sucesso na Netflix cuja rodagem deve começar em breve, a plataforma de streaming apresentou esta quinta-feira em Madrid as suas principais estreias para este ano, com 12 séries de ficção e quatro filmes espanhóis no alinhamento. No país em que Squid Game é El Juego del Calamar, cuja segunda temporada chegará em 2024, a aposta do serviço é grande — mas também há séries como The Gentlemen, de Guy Ritchie, O Problema dos 3 Corpos, de David Benioff e D.B. Weiss e mais Bridgerton, além de filmes com Cameron Diaz, Jennifer Lopez ou Eddie Murphy. Mas o que causou comoção na sala do Colégio Oficial de Arquitectos de Madrid, onde decorreu a apresentação, foi mesmo a presença da baronesa Thyssen, que vai ter a sua própria docusérie.

Carmen Cervera, baronesa e coleccionadora de arte que tem cerca de 200 obras no Museu Thyssen-Bornemisza em Madrid e um museu em nome próprio em Málaga, foi a surpresa guardada para o final. A sua entrada e breves declarações foram saudadas com aplausos e gritos abafados de excitação de uma plateia de profissionais do sector que até ali só tinha reagido, com risos discretos, ao anúncio da terceira temporada do reality show Eu, Georgina.

É a mesma equipa, a Komodo, que fará o programa sobre a baronesa. “É o momento de contar a minha vida, desde o princípio, e a Netflix, no mundo audiovisual, é a mais importante”, disse apenas a coleccionadora de 80 anos.

Foi o corolário de uma manhã de imagens e conversas com autores e actores de algumas das séries e filmes made in Espanha que a Netflix vai receber durante 2024, entre as quais a despedida do sucesso Elite, cujo autor, Carlos Montenegro, assina uma nova série médica, Respira. Uma nova adaptação de Cem Anos de Solidão ou 1992, de Álex de la Iglesia e que versa sobre uma série de crimes durante a Expo-92 de Sevilha com a mascote Curro como sinistro adereço, são outros dos títulos espanhóis em destaque.

Outros títulos e imagens inéditas, bem como datas de estreia de alguns deles, foram mostrados e anunciados aos jornalistas e convidados, mas sob restrito embargo. No final do evento, os responsáveis pelas áreas de séries ou filmes para Portugal e Espanha não prestaram declarações, nomeadamente sobre novas séries ou filmes portugueses que possam estar na calha, reservando qualquer detalhe para mais tarde.

Na frente internacional, The Gentlemen: Senhores do Crime, de Guy Ritchie e com Vinnie Jones e Giancarlo Esposito, ou O Problema dos 3 Corpos estão previstos para breve, bem como a terceira temporada da série de época Bridgerton. Mais para a frente, Monstros: A História de Lyle e Erik Menendez é o novo mergulho no mundo dos assassinos numa dramatização que, a seguir a Dahmer, se focará nos irmãos que assassinaram os pais — os protagonistas são Javier Bardem e Chloë Sevigny. Confirma-se também a chegada de Senna, a série biográfica criada por Vicente Amorim e protagonizada por Gabriel Leone sobre o campeão de Fórmula 1, e ainda Black Doves, um thriller com Keira Knightley e Ben Whishaw.

Duas semanas após ter sido anunciada a saída de Scott Stuber, antigo responsável global da Netflix para o cinema, que queria fazer menos e melhor nesta área e lutava pela estreia em sala dos filmes independentemente da plataforma, a ementa para 2024 ainda é sua. Vêm aí o segundo capítulo de Rebel Moon: A Guerreira Que Deixa Marcas, uma criação original muito Star Wars de Zack Snyder, a ficção científica de Atlas, com Jennifer Lopez, e O Caça-Polícias: Axel F., o retorno ao franchise dos anos 1980 com Eddie Murphy. Mais perto de se estrear está A Donzela, o filme de época, fantasia e acção protagonizado por Millie Bobby Brown (sobre a derradeira temporada de Stranger Things, atrasada pelas greves dos actores e argumentistas em 2023, nada se disse). Ainda no cinema, Cameron Diaz e Jamie Foxx reúnem-se para um filme de acção, Back in Action, que poderá ser o último da actriz que há muito deseja retirar-se da profissão.

A gradual transformação da Netflix numa grande cadeia de entretenimento ou num canal onde se pode ver de tudo continua, sobretudo na sua aproximação ao desporto e na aposta nas transmissões em directo. Já se sabia que há um jogo de ténis entre Rafael Nadal e Carlos Alcaraz a 3 de Março e agora ficou também a conhecer-se mais uma investida no mundo das séries documentais de desporto com La Liga 24, sobre a actual época da liga espanhola de futebol, na esteira de Drive to Survive (Fórmula 1), Break Point (ténis) ou Six Nations (râguebi).

O PÚBLICO viajou a convite da Netflix