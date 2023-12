Squid Game: casting aberto para desafio com prémio de 4 milhões de euros

A segunda temporada do programa vai contar com 456 jogadores. O prémio são 4 mihões e 240 mil euros.

Tens pelo menos 21 anos e quatro semanas livres para dedicar ao Squid Game: The Challenge? Se a resposta é “sim”, podes participar no casting para a segunda temporada do programa.

A Netflix abriu, na quinta-feira, 7 de Dezembro, o que poderá vir a ser “o maior casting da história dos reality shows”. O serviço de streaming começou a recrutar candidatos para participarem na segunda temporada de Squid Game: The Challenge. A selecção começou no dia em que a Netflix distinguiu o vencedor da primeira temporada.

Para participarem no processo de recrutamento, os candidatos precisam de ter pelo menos 21 anos e disponibilidade para dedicar quatro semanas ao programa. As pessoas interessadas têm de preencher o formulário online, com dados pessoais, e gravar um vídeo de um minuto, onde explicam porque seriam bons concorrentes. Além disso, têm de possuir passaporte válido durante o período das gravações.

O recrutamento vai iniciar-se de um modo tripartido: primeiro vão ser seleccionados participantes norte-americanos e britânicos e, só depois, é que as outras nacionalidades se podem candidatar.

Ainda não são conhecidas as datas para as filmagens e para a estreia da nova temporada de Squid Game: The Challenge.