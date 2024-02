Anatomia de Uma Queda, O Falsificador e outros filmes para ver esta semana

Samuel é encontrado morto após cair da varanda da sua casa, situada nos Alpes franceses, onde vivia com a mulher, Sandra, uma famosa escritora alemã, e Daniel, o filho de onze anos de ambos.

Quando as autoridades chegam para tomar conta da ocorrência, a dúvida instala-se: terá sido acidente, suicídio ou homicídio? Depois de algumas inconsistências no seu testemunho, Sandra torna-se suspeita de assassinato, algo que é agravado quando Daniel refere as recentes discussões entre o casal.

Durante a investigação e, mais tarde, no longo processo em tribunal, o casamento deles é escrutinado, com Daniel a ser pressionado a descrever a relação dos pais. Isso vai criar uma inevitável tensão na relação entre mãe e filho.

Vencedor da Palma de Ouro no Festival de Cannes em 2023 e considerado o melhor filme pela Academia do Cinema Europeu, Anatomia de Uma Queda está nomeado para 11 Césares e para cinco Óscares da Academia de Hollywood, entre eles os de melhor filme, realizador e actriz principal.

Este drama familiar tem realização de Justine Triet (Na Cama Com Victoria, Sibyl), que escreve o argumento com Arthur Harari – seu companheiro e também argumentista e realizador de Onoda - 10.000 Noites na Selva (2021) – e conta com as actuações de Sandra Hüller, Swann Arlaud, Milo Machado Graner e Samuel Theis.

Berlim, 1942. Cioma Schönhaus tem 21 anos e, devido às suas origens judias, está na mira da Gestapo, que percorre as ruas e arromba portas para deter todos os judeus que se encontram na cidade.

Determinado a sobreviver, adopta uma nova identidade e, num acto de coragem e desfaçatez, mistura-se com o resto da população durante os dias e as noites, como se nada tivesse a temer.

É assim que descobre um talento inesperado para forjar documentos, que decide utilizar para ajudar outras pessoas que, tal como ele próprio, sem documentação falsa que lhes permitisse fugir, seriam deportadas para os campos de concentração. Mas, à medida que o tempo passa e a sua ousadia cresce, mais dificuldade tem em manter-se fora dos holofotes nazis.

Estreado no Festival de Cinema de Berlim em Fevereiro de 2022, um drama baseado em factos reais realizado por Maggie Peren que, nos papéis principais, conta com Louis Hofmann (que conhecemos na série Dark), Jonathan Berlin, Luna Wedler, Nina Gummich e André Jung.

Elly Conway é uma escritora já com vários best-sellers no currículo. Introvertida e um pouco misantropa, do que ela realmente gosta é de se isolar em casa na companhia de Alfie, o seu gato, enquanto escreve grandes aventuras de acção e espionagem.

A sua personagem mais emblemática é Argylle, um agente ultra-secreto (e muito bem-parecido) que luta contra o mal e cuja fama e coragem é já celebrada nos quatro cantos do mundo.

Mas a tranquilidade de Elly chega ao fim quando as autoridades descobrem que o enredo dos seus livros replica quase na perfeição uma investigação que têm em mãos e que envolve uma perigosa (e muito real) rede de criminosos.

Uma comédia de acção realizada por Matthew Vaughn (Stardust - O Mistério da Estrela Cadente​, Kick-Ass, X-Men: O Início ou a saga Kingsman) e escrita pelo actor e argumentista Jason Fuchs. O elenco inclui Henry Cavill, Bryce Dallas Howard, Sam Rockwell, Bryan Cranston, Catherine O'Hara, Dua Lipa, Ariana DeBose, John Cena e Samuel L. Jackson.

Paris, início da década de 1990. Um grupo de activistas esforça-se por captar a atenção da opinião pública para a epidemia de sida que, durante os últimos anos, causou a morte a milhares de pessoas pertencentes à comunidade homossexual.

Face à inacção do Governo francês, que nada fez para prevenir o alastrar do VIH, alguns jovens criam a coligação Act Up (AIDS Coalition to Unleash Power), para promover acções não-violentas em defesa da prevenção e do tratamento da doença. É neste contexto que Nathan, um jovem que se junta ao movimento, conhece Sean, um dos militantes mais fiéis e proactivos do Act Up.

Realizado em 2017, 120 Batimentos por Minuto foi o filme-sensação da 70.ª edição do Festival de Cinema de Cannes, onde recebeu o Grande Prémio do Júri. A realização fica a cargo de Robin Campillo (Les Revenants, Eastern Boys), segundo um argumento seu e de Philippe Mangeot, presidente da Act Up francesa nos anos 1990.

Dia 2 de Fevereiro, às 22h55, na RTP2

A realizadora Laura Poitras segue Nan Goldin desde 2019, quando a artista decidiu expor a multimilionária família Sackler, fundadora de empresas farmacêuticas como a Purdue Pharma e, como tal, responsável pela crise de opióides que viciou e matou milhares de consumidores.

Inspirando-se no activismo guerrilheiro de grupos como o Act Up, o grupo P.A.I.N., que Nan fundou, vem tentando sabotar a actividade filantrópica dos Sackler junto de instituições como o MoMA ou o Guggenheim.

Leão de Ouro no Festival de Cinema de Veneza e nomeado para o Óscar de melhor documentário, Toda a Beleza e a Carnificina começa numa dessas acções – os métodos do Act Up, o corpo como manifesto –, mas vai encontrar o seu coração em outros espaços: na arte, nas suas confissões, algumas delas, Nan assegura, nunca a artista as tinha contado (por exemplo, o seu período de prostituição), o suicídio da irmã Barbara depois de ter sido “despachada” pelos pais para instituições de saúde mental, o que fez Nan silenciar-se durante anos até só começar a falar quando tirou as suas primeiras fotografias, e ainda os seus modelos, David, Cookie, a Nova Iorque dos anos 1980, com o Tin Pan Alley, ou bar de lésbicas onde conheceria um cowboy, Brian, que lhe daria uma sova que por pouco não lhe arrancou um olho da órbita. Vasco Câmara

Dia 6 de Fevereiro, à 1h30, na RTP1