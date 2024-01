Olhar para Nantes para se perceber (mais ou menos) o que poderá vir a ser o metrobus

Obra do BRT do Porto termina em Julho, mas veículos só estarão prontos no final do ano. Ao contrário de Nantes, não haverá nova ciclovia. Viaturas circularão a hidrogénio produzido autonomamente.

No centro de Nantes, sem ser preciso andar mais do que um minuto a pé, com o mesmo título, facilmente se alterna entre diferentes modos do sistema de transporte público que lá existem. Uma viagem sobre carris, pelo tram (semelhante ao metro do Porto), pode servir apenas de ligação para chegar a uma linha de autocarros - o chronobus (mais próximo do serviço prestado pela STCP), com via pontualmente dedicada, ou o busway, um BRT (bus rapid transit) com via quase totalmente segregada. Se houver necessidade de se atravessar o rio que corta a cidade francesa a meio, o mesmo bilhete serve para fazer o transbordo para o barco, que continua a ser realizado sem existir a necessidade de dar muito uso aos sapatos. Tudo isto interligado com uma rede de partilha de bicicletas eléctricas operada pela mesma empresa semipública, a Semitan, que garante que todos os caminhos convergem num ponto central – a Gare de Nantes, de onde saem comboios, incluindo os de alta-velocidade, em direcção a outras cidades do país.