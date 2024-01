Lisboa promete adaptar os seus parques infantis às crianças com deficiência

Câmara compromete-se a fazer levantamento das condições actuais de acessibilidade a espaços e equipamentos. E a apresentar calendarização para a sua reconversão. Missão que realizará com as juntas.

Será um processo demorado, mas que se propõe cumprir uma exigência há muito reclamada por muitas famílias. A Câmara Municipal de Lisboa (CML) aprovou, esta quarta-feira, uma proposta do Bloco de Esquerda para que se realize uma operação de adaptação dos parques infantis existentes na cidade com o objectivo de poderem ser usufruídos em pleno por crianças com deficiência. Antes disso, prevê o documento aprovado por unanimidade da vereação, terá de ser realizada uma avaliação das condições dos parques infantis da capital, “que inclua as condições de acessibilidade ao parque e dos equipamentos”. A proposta replica uma recomendação de 2016 no mesmo sentido, também da autoria dos bloquistas, aprovada também por unanimidade pela Assembleia Municipal de Lisboa.