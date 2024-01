Nos Armazéns Abel Pereira da Fonseca, 8 Marvila abre 12 espaços: do bar à adega, do padel à arte

Foi ao primeiro dia do último Outono que Lisboa espiou pela primeira vez o novo projecto que assentou nos antigos Armazéns Vinícolas Abel Pereira da Fonseca, uma imensa área na zona de Marvila — são 22 mil metros quadrados, que outrora se enchia de vinhos. Chamavam-lhe então "Catedral do Vinho". Desde 21 de Setembro que abriu a visitas sob novo nome, 8 Marvila, um centro de lazer, artes e comércio que começou por seduzir visitantes com restaurante, discoteca e uma extensão da galeria de arte ZdB.​ Agora, há mais 12 espaços novinhos em folha e prontos a visitar.

As novidades vão do vestuário ao design, passando pelos som, vinhos, gelados, bar e, sublinhe-se, oito campos de padel.

É assim que, na velha Catedral do Vinho passa a existir um novo espaço dedicado à vinicultura, a Cuba nº160, loja com a consultadoria do projecto Boca a Boca, que não se fica por aqui em matéria de vinhos: no restaurante O Mato é inaugurado o Bar à Boca do Mato.

Foto O bar Á Boca do Mato dr

O 8 Marvila fica também mais doce com a abertura de uma loja Scoop n Dough, especializada em "donuts e gelados artesanais".

Para abater, podem agora marcar-se sessões bem ginasticadas no novo Nave Padel, que inclui "oito campos de padel e um campo de pickleball — é o primeiro campo coberto de pickleball em Lisboa", "modalidade que combina elementos de ténis, badmínton e ténis de mesa". Dada a dimensão do espaço, o Nave tem entrada própria ("no final da Rua do Açúcar, antes da Praça David Leandro da Silva", diz o comunicado à imprensa).

A complementar o leque de aberturas, os visitantes poderão encontrar as lojas de roupa de segunda mão da Anomaly e Black Mamba; a decoração e design de Napo Runa e RO Archive Design; um showroom de colunas e amplificadores Marshall ou aquela que é a primeira loja da especialista em plantas de interior Planta Livre for Home, que aliás é a responsável pelos espaços verdes do 8 Marvila, e até um centro de "temas metafísicos, espirituais, holísticos e alquímicos", a The Cosmic Collective.

A cereja no topo do bolo é a abertura da Galeria de Arte Luísa Pereira da Fonseca, que se anuncia como, "simultaneamente uma estreia e um regresso a casa". É "criada pela trineta de Abel Pereira da Fonseca, fundador dos Armazéns Vinícolas Abel Pereira da Fonseca" e "a jovem artista plástica apresenta as suas obras dentro de uma antiga adega de vinho, sendo um reflexo do próprio 8 Marvila — do vinho à arte, do passado ao presente".

Cuba Nº160 dr Cuba Nº160 dr Fotogaleria Cuba Nº160 dr

A nova galeria junta-se a mais duas galerias de arte já presentes no 8 Marvila, a pioneira Galeria Zé dos Bois e a Because Art Matters. A lista de espaços completa-se com os também pioneiros e as aberturas ao longo dos últimos meses: clube disco Outra Cena, o restaurante e bar Mato, a Taqueria Paloma, a RCICLA, "loja de personificação e reparação de bicicletas", e a The LIsbon Frame, dedicada à fotografia analógica.

Segundo os responsáveis, o 8 Marvila "está com a ocupação máxima para novas lojas de cultura e comércio independente", sendo que "alguns dos espaços, ainda em desenvolvimento, vão ser anunciados brevemente." E, também "em breve", promete-se que toda a nova vida dos antigos armazéns "vai estar em pleno funcionamento". O site está em desenvolvimento mas os detalhes das novidades podem ser acompanhados no Instagram.