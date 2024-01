Entre açordas e alhadas, Marvão volta às Comidas d’Azeite

Durante duas semanas, de 3 a 18 de Fevereiro, os sabores do lagar inspiram as ementas de 14 restaurantes da região… e algum contrabando.

Açordas para todos os gostos, migas, alhadas, esmagadas, tibornas, cogumelos silvestres salteados, tordos fritos, galinha tostada, bacalhau, polvo, choquinhos, naco de gamo ao alhinho, pêra dourada com azeite e mel…

Entre 3 e 18 de Fevereiro, as Comidas d’Azeite têm honras à mesa de 14 restaurantes do concelho de Marvão, cortesia do município.

Das entradas às sobremesas, com versões que tanto vão beber à tradição como se fazem temperar com arrojo e modernidade, o alimento extraído da azeitona é rei e senhor das ementas, dando corpo a mais de 60 iguarias.

O objectivo é levar os comensais à descoberta dos sabores do lagar, em particular dos produtos endógenos, alimentando o compromisso/tributo da iniciativa com as gentes da vila alentejana.

Para esta que é a 19.ª edição da quinzena gastronómica, mantém-se o fio condutor dos eventos anteriores.

A 4 de Fevereiro, abre-se o apetite com um almoço-convívio na Casa do Povo de Porto da Espada, servido pela Associação Cultural, Desportiva e Recreativa Portus Gladii. Com início às 13h, inclui uma prova de azeites locais e petiscos como “a azeitona galega temperada, o queijo fresco com azeite e orégãos, as couves com bacalhau do lagar, as migas de pão com carne de porco frita em azeite, a laranja com mel, azeite e canela, a tiborna e o café do ‘pucheiro’", elenca a autarquia, sem esquecer a animação musical do grupo Trigo Roxo. Para entrar na festa há que pagar 23€ e proceder à inscrição até 1 de Fevereiro pelos contactos 966 445 022 (Portus Gladii) e 245 909 131 (Posto de Turismo).

Para o encerramento, dia 18 de Fevereiro, às 9h, está marcada uma caminhada pela Rota do Contrabando do Azeite. Promovida pela Portus Gladii em Porto da Espada, e sujeita a inscrição até dia 15, convida a “explorar os territórios ligados à produção desta iguaria imprescindível na gastronomia marvanense”.