Inflação na Alemanha desacelera para 2,9% em Janeiro

Desempenho registado no primeiro mês do ano é o mais baixo desde Junho de 2021.

A taxa de inflação homóloga na Alemanha desacelerou para 2,9% em Janeiro, contra 3,7% em Dezembro, fixando-se no valor mais baixo desde Junho de 2021, segundo dados preliminares divulgados esta quarta-feira pela agência federal de estatística alemã (Destatis).

Num comunicado, a Destatis precisa que os preços na Alemanha subiram 0,2% em Janeiro face a Dezembro.

Em relação à inflação subjacente, que exclui os preços da alimentação e da energia, a Destatis espera que esta se tenha situado em 3,4% em Janeiro face ao mesmo mês de 2023, contra 3,5% em Dezembro.

Os preços da energia em Janeiro caíram 2,8% face ao mesmo mês do ano anterior, contra uma subida de 4,1% em Dezembro, apesar da interrupção do travão dos preços da energia e da introdução de um preço mais elevado do carbono (apenas na Alemanha), que afecta o preço dos combustíveis fósseis, como os combustíveis para motores, o óleo para aquecimento e o gás natural, afirma a Destatis.

O aumento dos preços dos géneros alimentícios continuou a abrandar, para 3,8% em relação ao ano anterior, contra 4,5% em Dezembro, mas continuou a ser nitidamente superior à taxa de inflação global, precisa a Destatis.

Os serviços, por outro lado, terão acelerado a subida em Janeiro para 3,4%, mais duas décimas de ponto percentual acima do aumento homólogo registado em Dezembro de 2023.

A inflação harmonizada, utilizada pelo Eurostat, na Alemanha foi de 3,1% em Janeiro, face ao mesmo mês de 2023, contra 3,8% em Dezembro, e também um mínimo desde 2021, e 0,2% face a Dezembro do ano passado, segundo as estimativas da Destatis.