Vinhos e iguarias do Tejo em destaque em 64 restaurantes

A 11.ª edição do Tejo Gourmet, evento e concurso organizado pela Comissão Vitivinícola Regional do Tejo e pela Confraria Enófila Nossa Senhora do Tejo, decorrerá em Fevereiro e Março.

São ao todo 64 os restaurantes que participam na 11.ª edição do Tejo Gourmet, um evento promovido pela Comissão Vitivinícola Regional do Tejo (CVR Tejo) e pela Confraria Enófila Nossa Senhora do Tejo (CNST) e que é, antes de mais, um concurso, mas que tem "o objectivo claro de promover os vinhos do Tejo". Arranca no final desta semana e os espaços aderentes terão, nos próximos dois meses, menus desenhados propositadamente para mostrar o melhor da mesa e das adegas do Tejo. Durante esse período, em Fevereiro e Março, o júri da competição irá visitar os negócios, localizados um pouco por todo o Portugal, ilhas incluídas.

A lista de restaurantes aderentes é "a mais recheada de todos os anos, contando com 29 restaurante em estreia", notam, em comunicado, os organizadores, que sublinham que "há muito que este evento deixou de ser de âmbito regional". As inscrições chegaram das principais cidades portuguesas, mas também de localidades mais pequenas, como Valongo, Caldas da Rainha, Mafra, Castelo Branco, Albufeira ou Machico. E claro da restauração do Tejo, que inscreve participantes "de Abrantes, Almeirim, Alpiarça, Cartaxo, Constância, Rio Maior, Santarém, Tomar e Torres Novas".

Os menus Tejo Gourmet 2024 terão entrada, prato principal, sobremesa e respectiva harmonização, em exclusivo com vinhos do Tejo com Denominação de Origem e/ou Indicação Geográfica. Os preços dos menus vão variar de espaço para espaço e a escolha dos vinhos é livre, conforme a disponibilidade das garrafeiras dos restaurantes em competição. Uma dica pode ser procurar pelos varietais da casta tinta Castetão e ou os brancos de Fernão Pires que se fazem na região e cuja produção tem conhecido maior dinamismo.

Na vertente competitiva, os espaços aderentes serão "visitados por um painel de jurados composto pelos chefs André Magalhães, Madalena Dias, Maria Emília Rodhes, Pedro Sommer, Pedro Mendes e Rodrigo Castelo, pelos enólogos Carlos do Céu Pereira e João Sardinha da Cruz, pelo escanção Rodolfo Tristão e pelos jornalistas e críticos de vinhos Carlos Janeiro, Edgardo Pacheco [jornalista do PÚBLICO], Fernando Melo, Luís Gradíssimo, Maria Helena Duarte, Maria João de Almeida e João Geirinhas". O Tejo Gourmet 2024 premiará "o melhor restaurante da competição, avaliado em absoluto, assim como os melhores nas categorias de carta de vinhos e de harmonização".

Segundo a nota de imprensa enviada às redacções, serão "ainda eleitos os restaurantes mais bem classificados nos conceitos gastronómicos a que se candidatam: casa de petiscos, cozinha tradicional, cozinha de autor e cozinha internacional". Em cada categoria, são entregues diplomas de grande ouro, ouro e prata. O anúncio e a entrega dos prémios estão agendados para 22 de Junho.

A primeira edição do Tejo Gourmet foi em 2010. Em 2012, já o evento contemplava restaurantes do Norte ao Sul do país e das ilhas.