Partido de Puigdemont chumba lei da amnistia e força Governo a mais negociações

O partido de Carles Puigdemont garantira que ia negociar com o PSOE “até ao último minuto” e assim aconteceu, com os principais negociadores do partido de Pedro Sánchez a abandonarem várias vezes o hemiciclo, mesmo depois de o Congresso ter chumbado, por maioria, as emendas à Lei da Amnistia apresentadas pelo Juntos pela Catalunha. Mas apesar dos esforços finais, ninguém cedeu e a tramitação da lei foi chumbada por 179 deputados, com 171 votos a favor. Os sete deputados do Junts votaram assim ao lado do PP e do Vox.

“Uma amnistia selectiva e em diferido não é aquilo que assinámos”, afirmara durante o debate a porta-voz do Juntos no Congresso, Miriam Nogueras, defendendo que o texto levado a votos não garantia que a medida pudesse aplicar-se a todos os acusados por causa do processo independentista catalão. “Qual é a decisão que favorece mais pessoas? É votar sim”, respondera Pilar Vallugera, deputada da ERC (Esquerda Republicana da Catalunha).

Juntos e ERC são os maiores partidos soberanistas catalães e os grandes responsáveis pela organização do referendo ilegal de 2017, que valeu a nove dirigentes políticos e associativos penas de prisão de mais de 15 anos. Quem escapou à justiça, por ter viajado para Bruxelas logo depois de declarar a independência da Catalunha, foi Puigdemont, e é para garantir que se manterá longe da cadeia que o seu partido lutou até ao fim.

Depois de ter acordado algumas emendas com o PSOE, a semana passada, antes de a lei chegar à Comissão da Justiça, o Juntos exigiu uma nova mudança, querendo retirar do texto qualquer referência a crimes de terrorismo. Isto porque, entretanto, o juiz Manuel García-Castellón, da Audiência Nacional, defendeu que as lesões sofridas por dois polícias num dos protestos de 2019, quando foram conhecidas as penas do procés, envolveram “violações graves dos direitos humanos” e que, por isso, a amnistia não se aplica.

Essas manifestações foram organizadas pela plataforma digital Tsunami Democrático e García-Castellón considera que esta foi fundada por Puigdemont e pela associação Òmnium Cultural​, pelo que o ex-líder da Generalitat corre o risco de ser acusado de terrorismo. García-Castellón ​é o juiz de instrução do caso conhecido precisamente como Tsunami Democrático.

As últimas alterações à Lei da Amnistia para a Normalização Institucional, Política e Social da Catalunha – já motivadas pelo mesmo juiz – tinham determinado que esta inclui acusações de crimes classificados como de “terrorismo”, excepto se tiver havido “intenção directa” de provocar uma “violação grave dos direitos humanos”. Perante a mudança, García-Castellón decidiu explorar essa excepção.​