Irmãos de um e quatro anos abandonados na rua testam positivo a cocaína em Espanha

Um casal foi detido em Espanha, depois de a polícia espanhola ter encontrado os dois filhos abandonados na rua. A notícia é avançada pela agência de notícias EFE e detalha que as duas crianças foram encontradas descalças e visivelmente negligenciadas na tarde do passado domingo nas ruas de Soria, província na região de Castela e Leão. Os testes realizados após admissão no hospital deram "positivo" à presença de cocaína no sistema dos dois irmãos.

Menino e menina, uma criança com um ano e meio de idade e outra com quatro, deambulavam descalças e com sinais claros de ausência de cuidados. Foram transportadas de ambulância para o serviço de pediatria do Hospital de Santa Bárbara, em Soria, para receberem os cuidados sanitários necessários. Foi neste momento que, após um teste rotineiro, ambas as crianças testaram positivo à presença de cocaína no organismo.

O caso ficou sob tutela da Polícia Nacional, que iniciou uma investigação para a identificação dos pais das crianças abandonadas. Após serem identificados os suspeitos, foi lançada uma operação de detenção que culminou na apreensão dos suspeitos pela suspeita do crime de abandono de menores. Depois de presentes ao juiz de instrução criminal, os pais das crianças ficaram em liberdade, mas perderam a tutela das crianças.

Nesta terça-feira, a Junta de Castela e Leão, órgão de Governo que administra a região, assumiu oficialmente responsabilidade pelas crianças abandonadas, após o juiz de instrução criminal ter decretado esta medida para protecção dos irmãos.