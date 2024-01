E-mail que promete “reembolso de imposto” não é das Finanças — é mais uma burla

AT confirmou que se trata de um esquema de phishing. O e-mail indica que as pessoas têm reembolso para receber, mas cobram um cêntimo para tal. Objectivo é roubar dados dos utilizadores.

O e-mail

O contexto

Algumas pessoas estão a receber nas suas caixas de correio electrónico um e-mail que, segundo o seu design aparenta, será da Autoridade Tributária e Aduaneira (AT).

“Olá. Depende das actualizações do cálculo do imposto. Determinamos que você está qualificado para receber um reembolso de imposto de [um valor]. Visite o link e envie sua solicitação de reembolso”, lê-se na mensagem. O corpo de e-mail contém ainda uma nota que indica que a suposta AT cobra um cêntimo “para verificar” se o destinatário do e-mail “é uma pessoa real e para evitar erros de digitação”.

Alguns utilizadores já partilharam a mensagem nas redes sociais, inclusivamente em grupos de partilha de supostas burlas.

Os factos

A AT confirmou ao PÚBLICO que o e-mail que anda a circular não foi enviado pela Autoridade Tributária e trata-se, efectivamente, de um esquema fraudulento. “A imagem em questão [print do e-mail] refere-se a uma tentativa de phishing. As tentativas de esquemas fraudulentos contra instituições são situações recorrentes”, respondeu a AT.

Analisando as partilhas dos utilizadores, é possível verificar que o endereço através do qual foi enviado o e-mail não é da AT. Na verdade, como o endereço em questão termina em “.in”, corresponde a um domínio registado na Índia.

O texto no corpo do e-mail contém vários erros de ortografia e de coesão frásica, o que poderá indicar que não se trata de uma mensagem fidedigna. A AT alerta que estes e-mails falsos devem ser ignorados, “pois têm o objectivo de convencer o destinatário a fornecer dados para autenticação no portal ou outro tipo de dados pessoais”. “Em caso algum deverá ser fornecida essa informação”, recomenda.

Em Novembro, a AT já tinha alertado para o facto de estarem a ser enviados, em seu nome, mensagens de correio electrónico falsas, que referiam supostas dívidas fiscais.

Veredicto

O e-mail que está a ser enviado como sendo da Autoridade Tributária a alegar um “reembolso de imposto” é falso. Trata-se de um esquema de phishing, com o objectivo de roubar dados aos receptores do e-mail.