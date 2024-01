Hospital de Santa Maria retoma cirúrgias adiadas devido ao aumento de procura das últimas semanas

O Hospital de Santa Maria vai retomar a actividade cirúrgica que teve de adiar durante duas semanas para responder às necessidades de internamento de doentes nas urgências, avançou esta segunda-feira à Lusa o director clínico adjunto da instituição.

"Neste momento, estando a situação a ficar aliviada, vamos começar a voltar a uma actividade normal relacionada com a continuidade das cirurgias prioritárias, que têm listas de espera e têm de ser respeitadas, e vamos voltar às outras cirurgias, como de próteses de anca, hérnias", adiantou Lucindo Ormonde, director clínico adjunto da Unidade Local de Saúde Santa Maria, antigo Centro Hospitalar Universitário de Lisboa Norte.

O adjunto da direcção clínica recordou que durante as duas últimas semanas o Hospital Santa Maria teve que fazer uma reorganização de toda a actividade cirúrgica e do internamento médico para dar resposta ao número muito elevado de doentes nas urgências com necessidades de internamento.

"Foi alocado um serviço de cirurgia completo, com cerca de 25 camas, para internamento médico e houve uma modificação das alocações do tipo de cirurgias", sendo adiadas para duas ou três semanas mais tarde as cirurgias que não tinham prioridade imediata, adiantou.

Ao mesmo tempo, foi dada "uma grande prioridade" à cirurgia de ambulatório, que não obrigasse à contemplação de necessidade de camas hospitalares.

"Agora, à medida que vamos descontinuando e reorganizando novamente os serviços, e restituir o serviço cirúrgico que tinha sido alocado para a medicina, vamos restituir a actividade cirúrgica", salientou Lucindo Ormonde.

Assim, sustentou, "durante esta semana contamos normalizar o funcionamento do hospital no que toca logicamente à priorização de necessidades de camas médicas como tínhamos anteriormente".

Apesar de ter "aliviado bastante" a necessidade que havia de internamento médico, o especialista sublinhou que têm de estar "sempre alerta".

"Mesmo antevendo uma melhoria substancial e uma normalização da afluência, estamos sempre preparados para meter qualquer plano de contingência, mas de qualquer maneira estamos a abandonar o plano de contingência", disse Lucindo Ormonde.