Assis diz que não notou insatisfação por ser escolhido para liderar lista do Porto

Sem nunca falar de Manuel Pizarro, Assis diz que passou a vida a divergir. Lista deputados do PS e da AD pelo círculo do Porto foram entregues no Palácio da Justiça.

O socialista Francisco Assis, que lidera a lista de candidatos a deputados pelo círculo eleitoral do Porto nas legislativas de 10 de Março, declarou esta segunda-feira que não notou “nenhuma insatisfação” no partido relativamente à indicação do seu nome como cabeça de lista pela segunda cidade do país e assumiu que em muitos momentos ele próprio divergiu do partido.