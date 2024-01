Meloni lança plano italiano de investimento em África para travar a migração

No dia em que o Supremo Tribunal da Albânia autorizou a criação de centros italianos de processamento de migrantes em território albanês, a primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni, recebeu mais de 20 líderes africanos para apresentar o seu aguardado plano para reformular as relações de Itália com África, tentando controlar o fluxo migratório em troca de investimento. Entre os convidados estavam a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, o presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, e a presidente do Parlamento Europeu, Roberta Metsola.

