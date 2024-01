Lei da amnistia aos catalães já chegou ao Congresso, mas há um juiz que não desiste

Ainda não é a chegada à meta, mas a Lei da Amnistia para a Normalização Institucional, Política e Social da Catalunha vai ser finalmente debatida e votada no Congresso dos deputados, onde os partidos que permitiram a formação do Governo de Pedro Sánchez a vão aprovar. O PSOE garante que o texto está fechado, mas o partido de Carles Puidgemont quer mais mudanças, depois de um novo auto do juiz instrutor do caso Tsunami Democrático, onde se questiona que a amnistia se possa aplicar ao ex-presidente catalão.

