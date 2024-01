Número de notas falsas retiradas de circulação cresce 55% em 2023

Duas apreensões em casos de fraude levaram a um aumento significativo do número de notas falsas de 100 e de 200 euros que foram retiradas de circulação no ano passado.

As apreensões de dinheiro contrafeito aumentaram de forma significativa em 2023, sobretudo graças ao número de notas falsas de 100 e de 200 euros que foram apreendidas em dois casos de fraude. Os dados foram divulgados, nesta segunda-feira, pelo Banco de Portugal, que ressalva que a dimensão da contrafacção tendo em conta a dimensão total de notas em circulação é "residual".

No conjunto de 2023, "foram apreendidas 16.723 contrafacções de notas em Portugal, o que representa 3,68% do total apreendido no Eurosistema", pode ler-se no comunicado emitido pelo Banco de Portugal. Este número representa um aumento superior a 55% em relação a 2022, ano em que tinham sido apreendidas 10.732 notas falsas, mas "a quantidade de contrafacções é residual quando comparada com os quase 30 mil milhões de notas de euro em circulação", salienta o Banco de Portugal.

As notas de 100 euros representaram a maioria das contrafacções apreendida. Ao todo, foram recolhidas 5353 notas de 100 euros, cerca de cinco vezes mais do que se tinha verificado em 2022, e outras 3334 notas de 200 euros, um número mais de 17 vezes superior face ao que se tinha sido registado no ano anterior.

Esses números, explica o Banco de Portugal, ficam a dever-se a apenas duas apreensões. "Para este acréscimo, contribuíram duas apreensões em casos de fraude com notas de 100 e 200 euros. Estas apreensões justificam que a denominação de 100 euros tenha sido a mais apreendida em Portugal, alterando a tendência verificada em períodos anteriores", detalha o regulador. Normalmente (e tal como aconteceu em 2022), as notas de menor valor, entre os 10 e os 50 euros, são aquelas que mais se retiram de circulação em acções de apreensão de dinheiro contrafeito.

Já as notas de 10 e de 500 euros foram as únicas em que se verificou uma queda das apreensões. Apreenderam-se 1849 notas de 10 euros, menos cerca de 47% em relação ao ano anterior, e apenas 100 notas de 500 euros, uma quebra anual próxima de 60%.

Foram ainda retiradas de circulação 258 notas de cinco euros, 3425 notas de 20 euros e 2406 notas de 50 euros.