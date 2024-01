Pirataria cresceu em 2023 e preferiu The Last of Us e Oppenheimer

Em 2023, a série The Last of Us e o filme Oppenheimer foram os títulos mais pirateados na Internet, num ano em que o download e o streaming ilegal de programas e longas-metragens atingiram um novo máximo. Os dados de várias consultoras, analistas e sites de rastreio de pirataria apontam para um crescimento do consumo ilícito de produção audiovisual, privando as plataformas de streaming e as salas de cinema de centenas de milhares de milhões de euros em receitas potenciais, num momento de turbulência no sector.

