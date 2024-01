Um manual de boas práticas para um ecossistema laboral mais inclusivo na cultura

A Performart — Associação para as Artes Performativas em Portugal disponibiliza gratuitamente no seu site, desde o dia 16, um manual de boas práticas para um recrutamento inclusivo no sector da cultura. O documento com cerca de 250 páginas, que resulta de uma colaboração de dois anos com a Acesso Cultura, o projecto Afrolink, o Centro de Vida Independente e a ILGA Portugal, compila sugestões para as entidades empregadoras (sejam elas equipamentos culturais na área das artes performativas ou galerias, museus, bibliotecas, estúdios de cinema ou televisão, promotoras de música...) minimizarem as situações de discriminação quer nas diferentes etapas do processo de contratação, quer na fase posterior, a da integração no ambiente de trabalho.

