Dez anos a democratizar a cultura, para que todos possam imaginar “quem querem ser”

A Acesso Cultura, associação sem fins lucrativos que trabalha com instituições e profissionais do sector para ajudar a eliminar as barreiras que travam o acesso dos cidadãos à participação cultural (não apenas entraves físicos, mas também intelectuais e sociais), está a celebrar dez anos. O programa das festas, que arrancou esta segunda-feira e decorre até domingo, culminará com a entrega dos Prémios Acesso Cultura, distinguindo, à escala nacional, projectos ou entidades (cooperativas, associações, museus, bibliotecas…) cujas práticas são exemplares.

