Eleições nos Açores: AD e PS em empate técnico, Cordeiro favorito para chefiar governo

Sondagem da Aximage mostra que os mais de 13% de indecisos serão decisivos para determinar quem irá vencer as eleições regionais açorianas de 4 de Fevereiro.

A Aliança Democrática (PSD/CDS/PPM) surge três pontos percentuais à frente do PS num estudo de opinião publicado este domingo, contudo esta diferença está dentro dos 4,8% de margem de erro da sondagem da Aximage para o Açoriano Oriental e a Rádio Açores/TSF, pelo que as duas forças estão assim em empate técnico. Já o socialista Vasco Cordeiro é o líder partidário em que os açorianos depositam maior confiança para liderar o executivo regional.

O estudo de opinião publicado este domingo, precisamente a uma semana da data das eleições regionais antecipadas na sequência do chumbo do orçamento regional, atribui 36,6% das intenções de voto à coligação pré-eleitoral protagonizada pelo ainda presidente do governo açoriano José Manuel Bolieiro.

Logo atrás surge o PS do ex-presidente do executivo açoriano Vasco Cordeiro, com 33,5% das intenções de voto.

Perante este empate técnico, e com 13,3% dos inquiridos a admitirem não terem ainda decidido qual o seu sentido de voto, a decisão destes eleitores tenderá a ser determinante para fazer pender a vitória para a AD ou para o PS.

Dado o relevante número de indecisos e tendo em conta uma margem de erro próxima de 5%, a ordenação dos restantes partidos poderá sofrer ainda muitas alterações até ao momento da ida às urnas. Isto porque as forças partidárias situadas em terceiro e quarto lugar estão separadas por valores inferiores ao erro máximo da amostragem deste estudo.

Depois da AD e do PS aparece em terceiro lugar o Chega com 6,3% das intenções de voto, seguindo-se Bloco de Esquerda e PAN, ambos com 1,9%. Logo atrás estão a Iniciativa Liberal (1,4%) e a CDU (1,3%).

Pese embora a AD esteja ligeiramente à frente do PS, é o socialista Vasco Cordeiro quem recolhe maior índice de confiança da parte do eleitorado açoriano.

Questionados sobre em qual dos dois (José Manuel Bolieiro ou Vasco Cordeiro) têm mais confiança para liderar o Governo Regional dos Açores, 40% dos entrevistados pela Aximage indicam o socialista e 37% apontam Bolieiro.

Mais contundente é o resultado de quem tem maior hipótese de chegar a presidente do executivo açoriano: 44% consideram que é Vasco Cordeiro e apenas 35% acreditam que será José Manuel Bolieiro.

As eleições para eleger a futura assembleia legislativa do arquipélago decorrem a 4 de Fevereiro, mas já neste domingo tem lugar o voto antecipado em mobilidade para o qual estão inscritos mais de 2600 eleitores.

O trabalho de campo deste estudo de opinião da Aximage foi levado a cabo entre 18 e 24 de Janeiro, tendo sido realizadas 411 entrevistas efectivas.