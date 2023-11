Orçamentos dos Açores para 2024 chumbados. Presidente convoca partidos

O Plano e o Orçamento dos Açores para 2024 foram chumbados na Assembleia Regional com os votos contra de IL, PS e BE e as abstenções do Chega e do PAN. Pouco depois, o Presidente da República anunciou que "vai receber os partidos políticos com representação na Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores, no próximo dia 30 de Novembro, à tarde".

Os partidos que integram o Governo dos Açores (PSD/CDS-PP/PPM) e o deputado independente Carlos Furtado (ex-Chega) votaram a favor.

A votação na generalidade dos dois documentos aconteceu no plenário da Assembleia Legislativa, na Horta, após quatro dias de discussão.

O Plano e Orçamento para 2024, de cerca de dois mil milhões de euros, foram os primeiros a serem votados após a IL e o deputado independente terem denunciado em Março os acordos escritos que asseguravam a maioria parlamentar ao Governo dos Açores.

A Assembleia Legislativa dos Açores é composta por 57 deputados e, na actual legislatura, 25 são do PS, 21 do PSD, três do CDS-PP, dois do PPM, dois do BE, um da IL, um do PAN, um do Chega e um independente (eleito pelo Chega).

Esta quinta-feira, 23 de Novembro, prevendo o resultado da votação, o presidente do Governo dos Açores, José Manuel Bolieiro, manifestou a intenção de apresentar uma nova proposta de Orçamento Regional para 2024.

"Em breve, iniciarei o procedimento de apresentação de nova proposta, renovando e intensificando o diálogo, sobretudo com os partidos que estejam disponíveis para participar na solução", afirmou o líder do executivo regional, que tomou posse em Novembro de 2020.