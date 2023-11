Nova crise política: Governo PSD nos Açores em risco de cair

Começa esta segunda-feira a discussão do Orçamento dos Açores para 2024. IL e Chega não vão votar a favor e comprometem o futuro do Governo Regional

Dos Açores chega-nos a crónica de um chumbo anunciado. A discussão do Plano e do Orçamento da região para 2024 só arranca nesta segunda-feira, mas a reprovação dos documentos parece ser inevitável. As previsões para o arquipélago apontam para uma crise política em formação: a Iniciativa Liberal (IL) e o Chega, que aprovaram os outros três orçamentos, já anunciaram que não vão votar a favor. Contra todas as marés, o presidente do Governo Regional já se prontificou a apresentar um segundo Orçamento.