Governo dos Açores já pensa num segundo Orçamento para superar chumbo e contornar Marcelo

Com o mais do que provável chumbo do Orçamento dos Açores na votação desta quinta-feira, os partidos que integram o Governo Regional de direita (PSD, CDS-PP e PPM) já estão a pensar na apresentação de um segundo documento previsional para 2024. Tudo porque acreditam ter o respaldo legal para evitar que o Presidente da República dissolva a Assembleia Regional em caso de chumbo do Orçamento, ao contrário do sucedido na República aquando da reprovação do Orçamento do Estado em 2019.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt