Presidente dissolve Assembleia dos Açores e marca eleições para 4 de Fevereiro

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, decidiu dissolver a Assembleia Regional dos Açores e convocar eleições antecipadas para 4 de Fevereiro, segundo uma nota divulgada esta tarde, após uma curta reunião do Conselho de Estado. O primeiro-ministro, António Costa, não se pronunciou sobre a matéria por ser relativa à região. A solução já era esperada na sequência do chumbo do Orçamento do Governo PSD/CDS/PPM.

Segundo a nota, o Conselho de Estado deu "parecer favorável, por unanimidade dos votantes", à dissolução da Assembleia Regional, embora o Governo da República não se tenha pronunciado "por ser matéria autonómica". Todos os conselheiros estiveram presentes na reunião desta segunda-feira, que durou apenas cerca de meia hora, à excepção de António Lobo Xavier e de António Damásio.

"O Presidente da República marcou as eleições para o dia 4 de Fevereiro de 2024, tendo assinado o respectivo decreto, imediatamente referendado pelo primeiro-ministro", lê-se no comunicado.

O chumbo do Plano e Orçamento dos Açores para 2024 no passado dia 23 de Novembro, com os votos contra do PS, BE e IL, as abstenções do PAN e do Chega, levaram a uma crise política naquela região. O presidente do Governo regional, o social-democrata José Manuel Bolieiro, ainda anunciou que tentaria um segundo orçamento, o que lhe era permitido pela lei, mas acabou por desistir perante a intenção dos vários partidos e deputados de manterem o mesmo sentido de voto.

Como essa tentativa seria "inútil", Bolieiro acabou por voltar atrás e defender eleições antecipadas. Assumiu essa posição quando foi recebido pelo Presidente da República no passado dia 30 de Novembro. Nessa altura, a data de 4 de Fevereiro foi a mais apontada pelos representantes dos partidos recebidos em Belém para a realização de eleições antecipadas na região. Foi afastada a ideia de as eleições nos Açores se poderem realizar em simultâneo com as legislativas marcadas para o território continental para 10 de Março com vista a não se apaguem os problemas regionais.

A crise política nos Açores começou a desenhar-se em Março deste ano quando o deputado da IL e do Chega romperam os acordos de incidência parlamentar que sustentavam a maioria governativa liderada pelo PSD-Açores. Os sociais-democratas formaram Governo, sucedendo aos socialistas no poder, depois de não terem conseguido uma maioria absoluta em 2020. Formaram uma coligação com o CDS e o PPM, apoiando-se em acordos com os deputados da IL e do Chega, embora a aliança tenha sido instável desde o final de 2021.

Desde então, a aproximação ao Chega nos Açores e a sua potencial réplica no território continental tem sido arma de arremesso política. Perante a pressão, Luís Montenegro, líder do PSD, assegurou que não fará acordos de coligação com o Chega ou que sustentará o apoio parlamentar do partido liderado por André Ventura.

A realização de eleições nos Açores semanas antes da campanha em território continental pode vir a contaminar a campanha das eleições de 10 de Março, sobretudo se a coligação PSD/CDS/PPM não obtiver maioria absoluta e precisar do apoio do Chega para governar. No caso recente das eleições na Região Autónoma da Madeira, realizadas em Setembro, o líder do PSD-Madeira, Miguel Albuquerque, acabou por fazer um acordo de incidência parlamentar para quatro anos com a deputada eleita pelo PAN-Madeira, deixando de fora o Chega e a IL. O entendimento suscitou a oposição da direcção do CDS nacional, apesar de o CDS regional voltar a integrar a coligação governativa.

Na região autónoma dos Açores, o PSD já aprovou a coligação com o CDS e o PPM, propondo José Manuel Bolieiro para cabeça de lista à Assembleia Regional.