Segunda na TV: entre Renascimentos e Estranhos Prazeres

Na grelha do dia também há riso com Porchat e Os 100 Dias em torno de episódios históricos.

CINEMA

Um Homem Sério

Fox Movies, 15h41

Comédia negra dos irmãos Coen, nomeada para os Óscares de melhor filme e argumento original. Larry Gopnik (Michael Stuhlbarg) sempre tentou ser um homem sério, levando uma vida medianamente feliz. Isto até a mulher o trocar por outro e a sua credibilidade como professor ser posta em causa. Tudo à sua volta parece ruir e ninguém entende a dimensão do seu desespero.

Austrália

AXN Movies, 21h10

Baz Luhrmann assina este épico romântico, passado na Austrália dos anos 1930. Lady Sarah Ashley (Nicole Kidman) é uma aristocrata inglesa que, para tentar salvar a terra que herdou, se alia com alguma relutância a um homem rude (Hugh Jackman). Com ele, terá de percorrer centenas de quilómetros, com o objectivo de vender 2000 cabeças de gado, através de uma terra tão magnífica quanto impiedosa.

Estranhos Prazeres

Fox Movies, 00h05

Nos últimos dias de 1999, numa Los Angeles onde reinam o crime e a violência (especialmente policial), o ex-polícia Lenny – expulso da brigada anticrime – dedica-se a traficar a “droga” mais consumida do momento: memórias. Tudo se complica quando um disco com informações gravadas por uma prostituta assassinada que testemunhou um crime vai parar às suas mãos.

Ao mesmo tempo, paira no ar o mistério sobre o homicídio de um famoso rapper e activista. Lenny decide começar a investigar e não tarda a ver-se envolvido numa teia de chantagens, crimes e conspirações. Kathryn Bigelow realizou, em 1995, este thriller com argumento de James Cameron e Jay Cocks. As interpretações estão a cargo de Ralph Fiennes, Angela Bassett, Juliette Lewis, Tom Sizemore, Vincent D’Onofrio e Michael Wincott.

SÉRIES

Renascimentos

RTP2, 12h22

Estreia-se uma minissérie em torno da crise de identidade que aflige uma mulher (interpretada Claire Keim) na sequência de um transplante de coração. Impelida a descobrir o dador, dá início a uma investigação por conta própria que terá consequências imprevisíveis para a sua família – e para outra também. Renascimentos é uma produção franco-belga de seis episódios, para ver de segunda a sexta.

All Rise

Fox Life, 22h20

A terceira temporada do drama legal regressa ao Fox Life após um hiato de cerca de um ano, com os dez últimos episódios. All Rise passa-se em Los Angeles e acompanha os diversos profissionais que operam na barra e nos bastidores do tribunal, com a juíza Lola Carmichael (Simone Missick) em primeiro plano.

DOCUMENTÁRIOS

Os 100 Dias

História, 19h01

Analisar grandes acontecimentos através da contextualização num período de 100 dias é o propósito desta série documental de seis episódios. Nos de hoje, debruça-se sobre dois momentos determinantes da II Guerra Mundial: Blitzkrieg e Dia D. Na próxima semana, enquadra historicamente a Crise do Suez e os assassinatos de Martin Luther King e Robert Kennedy. Na seguinte, é a vez da queda do Muro de Berlim e da operação Tempestade no Deserto.

Titanic: 25 Anos Depois com James Cameron

National Geographic, 22h52

Um quarto de século passado sobre o estrondoso sucesso do filme Titanic (1997), o realizador James Cameron mergulhou na história do tragicamente famoso transatlântico. Objectivo: reunir especialistas, analisar novos dados e refazer perguntas para as quais, na altura, não encontrou respostas. Neste documentário, aproveita para abordar a dúvida que há anos intriga os fãs do filme: poderia Jack ter sobrevivido se tivesse partilhado com Rose o destroço em que ela flutuou?

TALK-SHOW

Só Como e Bebo. Por Acaso, Trabalho!

RTP1, 22h51

Último episódio. É com Riso que se despede o programa em que Fábio Porchat debate temas à mesa com grupos de convidados. Os humoristas Gilmário Vemba e Guilherme Duarte, o ex-futebolista Cândido Costa e a “palhaça” da Operação Nariz Vermelho Patrícia Ubeda tratam de dissecar a arte de fazer rir, num final que promete ainda “um número musical de rara beleza”.